В «Укрэнерго» сообщили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы

Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о беспрецедентности масштаба повреждений энергосистемы Украины от обстрелов РФ.

«Уровень повреждений беспрецедентный... Достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только про подстанции "Укрэнерго", мы говорим, к сожалению, и про электростанции: тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов»,— сказал господин Кудрицкий в эфире единого новостного телемарафона (цитата по «РИА Новости»).

Глава «Укрэнерго» заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры Украины могут уйти годы. Резервное оборудование не рассчитано на долговременную работу, хоть и помогает уменьшить дефицит в энергосистеме, добавил господин Кудрицкий. Он сообщил, что резервные схемы питания менее надежны. «Все сложнее и сложнее восстанавливать повреждения»,— заключил глава «Укрэнерго».

С октября Россия наносит массированные удары по энергосистеме Украины. 16 декабря «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. 27 декабря МВД Украины заявило, что в стране повреждено 702 объекта критической инфраструктуры.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов