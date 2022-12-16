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Коммерсантъ FM
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«Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию

Оператор электроэнергетической системы Украины зафиксировал более 50% падения потребления на сетях по всей стране из-за повреждений инфраструктуры. В связи с этим «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию. Утром 16 декабря официальные лица Украины сообщали о массированных ударах по многим городам страны.

«В связи с повреждениями электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей) произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы Украины, что означает наступление режима системной аварии»,— следует из сообщения на сайте компании (цитата по Страна.ua).

Режим чрезвычайной ситуации начал действовать с 09:00 (10:00 мск) 16 декабря.

Ранее сегодня, 16 декабря, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Николаевской, Днепропетровской и Тернопольской областях. Из-за ударов многие города остались без тепло- и электроснабжения. «Украинские железные дороги» перешли на резервные тепловозы в четырех областях. В результате попадания ракеты в жилой дом произошло обрушение подъезда, два человека погибло, пятеро пострадали.

Что происходит на 296-й день ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

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