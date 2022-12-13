Украине запасли энергии на зиму

Помощь Украине нынешней зимой должна поставляться в режиме «реального времени», для чего будет создан специальный онлайн-механизм, заявил 13 декабря лидер Франции Эмманюэль Макрон. Под его председательством в Париже прошла донорская конференция «Солидарность с украинским народом». Выступавший по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его стране нужна «зимняя помощь» в размере €800 млн. При этом во французской столице собрали сразу €1 млрд. Кроме того, господин Зеленский изложил шесть пунктов, на основе которых должна выстраиваться поддержка зимой,— в частности, он попросил предоставить светодиодные лампочки. Парижская конференция стала первым подобным мероприятием, на котором военная поддержка Украины не была в центре внимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главными гостями на организованной президентом Франции Эмманюэлем Макроном (в центре) конференции стали супруга украинского президента Алена Зеленская и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes, Gonzalo Fuentes / Reuters Главными гостями на организованной президентом Франции Эмманюэлем Макроном (в центре) конференции стали супруга украинского президента Алена Зеленская и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes, Gonzalo Fuentes / Reuters

Хотя президент Франции Эмманюэль Макрон с первых дней боевых действий на Украине поддерживал Киев, его уверенность в необходимости сохранять контакты с Москвой и подталкивать стороны к мирному урегулированию то и дело вызывала раздражение некоторых союзников Парижа. Так произошло и после его недавнего заявления о важности предоставить России гарантии безопасности после завершения конфликта. Неудивительно, что парижская донорская конференция «Солидарны с украинским народом», прошедшая под председательством господина Макрона 13 декабря, была важна не только для Киева, но и для него самого, поскольку давала шанс реабилитироваться. Как отметило агентство Reuters, парижский форум — хорошая возможность «для Макрона продемонстрировать свою поддержку Украине, после того как он подвергся критике со стороны некоторых европейских союзников и самой Украины из-за уровня французской военной помощи и комментариев Макрона в отношении России».

Открывая конференцию, Эмманюэль Макрон с ходу обвинил Россию в «циничной стратегии, нацеленной на гражданскую инфраструктуру, чтобы поставить Украину на колени».

По его мнению, это означает, что собравшимся в Париже представителям примерно 70 стран и международных организаций «с этого дня и до марта» необходимо проработать стратегию поддержки продовольственной, энергетической, транспортной сфер, водоснабжения и здравоохранения Украины. Между делом господин Макрон сообщил, что Франция в скором времени предоставит Киеву 63 дополнительных электрогенератора, и напомнил, что Пятая республика уже передала Украине 100 генераторов.

Владимир Зеленский, выступивший в режиме видеоконференции, оценил «экстренную зимнюю помощь», которая поможет Украине пережить зиму, в €800 млн.

«Тысячи компаний, социальных служб продолжают работать благодаря генераторам. Больницы функционируют благодаря генераторам. Благодаря этим генераторам были сохранены сотни тысяч рабочих мест»,— заверил господин Зеленский.

По словам Эмманюэля Макрона, для удовлетворения подобных потребностей на парижской конференции должен быть создан онлайн-механизм, чтобы Киев мог на этой платформе излагать свои срочные запросы, а страны-доноры — на них реагировать. «Помимо форумов, на которых мы договариваемся о конкретных суммах, нужна очень тесная координация с сетью контактов по всей стране, чтобы помощь прибывала на места в режиме реального времени»,— заявил президент Франции. Он отметил, что присоединиться к механизму смогут все желающие страны и организации.

Не дожидаясь, когда онлайн-механизм заработает, Владимир Зеленский уже на конференции перечислил шесть пунктов, вокруг которых, по его мнению, и должна выстраиваться помощь. Он заверил, что это не только поможет его стране «выстоять зимой», но и «наглядно докажет любым антидемократическим и антиевропейским силам, и в первую очередь России, что Европа научилась не допускать катастрофы и защищать своих людей».

Первым делом президент Украины попросил от союзников оборудование: трансформаторы, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки, а также инструменты для восстановления высоковольтных сетей. Во-вторых, по его словам, как минимум до завершения текущего отопительного сезона Киев рассчитывает на аварийную поддержку со стороны европейской энергосистемы. В-третьих, господин Зеленский призвал Евросоюз по аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ направить свои миссии на объекты критической инфраструктуры страны, от которых зависит стабильность всего региона. Нужна Украине и помощь в закупке около 2 млрд кубометров газа.

«Пятое. Другим практическим результатом этой конференции могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке светодиодных ламп для Украины»,— сказал Владимир Зеленский. Эта просьба украинского лидера как минимум отчасти тут же была удовлетворена во время парижской встречи. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС профинансирует поставку Украине около 30 млн светодиодных лампочек, а вместе с партнерами ожидается поставка 50 млн таких лампочек. «Это сэкономит 1 ГВт — годовой объем производства атомной электростанции»,— отметила она.

И наконец, шестым пунктом Владимир Зеленский попросил от союзников создать «постоянный механизм координации усилий — Парижский механизм», который, собственно, и должен обеспечить бесперебойный поток необходимой помощи. Он заверил коллег, что реализация упомянутых пунктов поможет предотвратить массовую миграцию украинцев.

Примечательной особенностью конференции в Париже стал тот факт, что на ней нетипично мало говорили о военной помощи Украине.

По словам Владимира Зеленского, после российских ударов по инфраструктуре «генераторы стали такими же важными, как бронированные автомобили и бронежилеты».

Попросивший €800 млн на экстренные нужды президент Украины итогами парижского форума наверняка остался доволен. Под председательством Эмманюэля Макрона участникам конференции удалось за один день собрать более €1 млрд для поддержки Киева нынешней зимой. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что все эти деньги пойдут на восстановление энергетической сети Украины, продовольственную сферу, водоснабжение, здравоохранение и транспорт. Она отметила, что произошло это именно благодаря парижской конференции и вся эта помощь — «безвозмездная, а не кредиты».

Правда, премьер Украины Денис Шмыгаль, комментируя итоги встречи, рассказал, что грантовых, «абсолютно новых средств» в Париже собрали около €500 млн, а «еще около 500 млн — в товарах, услугах и кредитах для дополнительной поддержки предприятий государственного сектора экономики». Впрочем, господин Шмыгаль, кажется, тоже остался доволен результатами донорской конференции.

Алексей Забродин