США и ЕС призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Косово и максимальной сдержанности

Евросоюз и США выразили обеспокоенность сохраняющейся напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово. Совместное заявление опубликовало посольство США в Сербии.

«Призываем всех проявлять максимальную сдержанность, принимать незамедлительные меры по безоговорочной деэскалации ситуации, воздерживаться от провокаций, угроз и запугиваний»,— говорится в заявлении. США и ЕС рассчитывают, что Косово и Сербия вернутся к созданию условий, способствующих примирению, региональной стабильности и сотрудничеству на благо своих граждан.

«Приветствуем заверения руководства Косово о том, что списков косовских сербов, подлежащих аресту или привлечению к ответственности за мирные акции протеста/баррикады, не существует»,— также говорится в заявлении.

Ранее сегодня, 28 декабря, в Германии заявили, что наращивание Сербией военного присутствия вблизи границы с Косово посылает «неверный сигнал». В Берлине призвали Белград умерить свою «совершенно неприемлемую» националистическую риторику. В Германии также выразили обеспокоенность эскалацией напряженности на севере Косово, и призвали Белград помочь убрать «незаконные» баррикады, установленные сербами на севере Косово. «Националистическая риторика, которую мы слышали от Сербии в последние несколько недель, совершенно неприемлема»,— заявил представитель министерства иностранных дел Кристофер Бургер (цитата по AFP).

10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста. Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности.

О развитии ситуации в регионе читайте в публикации «Ъ» «Сербы подтянулись в Рашку».

Мария Федотова