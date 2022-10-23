Вот что в Китае делается!

В воскресенье пленум ЦК Компартии Китая переизбрал ее генсеком на третий пятилетний срок действующего лидера Си Цзиньпина и заменил четверых его бывших соратников в составе высшего партийного руководства. Сенсацией завершившегося накануне ХХ съезда КПК стал эпизод, когда предыдущий генсек КПК и председатель КНР Ху Цзиньтао был насильно выведен из зала. Состоявшийся внутрипартийный переворот подвел черту под эпохой коллективного правления — Си Цзиньпин стал единоличным и полновластным лидером партии и страны. Планируется, что под его началом будет решаться задача превратить Китай к 2049 году в ведущую мировую державу. Если это удастся, то к середине XXI века мир фактически будет однополярным — только вместо США главным полюсом станет Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенсацией последнего дня съезда КПК стал эпизод, когда бывшего китайского лидера Ху Цзиньтао, сидевшего рядом с Си Цзиньпином (слева), насильно вывели из зала заседаний

Фото: Tingshu Wang / Reuters Сенсацией последнего дня съезда КПК стал эпизод, когда бывшего китайского лидера Ху Цзиньтао, сидевшего рядом с Си Цзиньпином (слева), насильно вывели из зала заседаний

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Смотрите, кто пришел

Пленум ЦК КПК 20-го созыва, на котором в воскресенье было избрано новое руководство более чем 95-миллионной армии китайских коммунистов, стал финальным аккордом главного политического события в жизни Китая — ХХ съезда КПК. Отлаженная политическая машина КНР на финише сработала без сбоев. После того как решающие договоренности по кадровым вопросам были достигнуты на съезде, ЦК под председательством генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина утвердил новый состав ее руководящих органов.

Главным решением пленума стало переизбрание Си Цзиньпина, находящегося у руля десять лет, на третий пятилетний срок. Члены центрального комитета также утвердили новые составы ЦК, 24-местного Политбюро и главного политического ареопага КНР — Постоянного комитета Политбюро, в который входят семь человек.

Наиболее радикальные перестановки произошли именно в Постоянном комитете Политбюро. Из семи его членов свои места сохранили всего трое, включая самого Си Цзиньпина.

Помимо первого лица сквозь фильтры внутрипартийного обсуждения завершившегося в субботу ХХ съезда прошли еще два политика. Один из них — 65-летний глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, который должен возглавить Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) и стать третьим лицом в государстве.

Второй политический долгожитель — главный идеолог китайской компартии 67-летний Ван Хунин, который, как ожидается, уже в марте будущего года сменит Ван Яна на посту председателя главного совещательного органа КНР — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.

Представление четырех новых членов Постоянного комитета Политбюро КПК по итогам пленума проходило в Доме народных собраний и было наполнено особым символизмом. Семь членов ПК Политбюро входили в зал по очереди, один за другим, становясь на сцену рядом с Си Цзиньпином.

Первым на сцену вышел глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, вставший по левую руку от генсека. На прошлом, ХIХ съезде слева от генсека стоял нынешний премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Таким образом, Ли Цян в марте будущего года должен стать вторым человеком в иерархии партии и государства, сменив уходящего в отставку нынешнего премьера Ли Кэцяна.

Среди новых членов ПК Политбюро, иерархия которых была определена их порядком выхода на сцену,— глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян и новый секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си (они вышли пятым, шестым и седьмым).

Примечательно, что каждый из новых членов ПК Политбюро сумел в последнее время заработать очки в глазах первого лица.

Так, 66-летний Цай Ци возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине, 60-лентий Дин Сюэсян — глава канцелярии ЦК КПК, неизменно следовал за генсеком в его поездках по стране и за рубежом, став его ближайшим соратником, и, наконец, 66-летний Ли Си возглавляет борьбу с коррупцией, которую Си Цзиньпин в докладе на съезде назвал одним из главных приоритетов.

После представления членов ПК Политбюро Си Цзиньпин произнес первую после переизбрания речь, в которой заявил, что страна вступает на новый путь, цель которого — добиться великого возрождения китайской нации. Символической датой, к которой должно быть приурочено движение к новым целям, становится 2049 год, когда будет отмечаться 100-летие основания КНР.

Говоря о месте Китая в глобальном мире XXI века, Си Цзиньпин отметил, что «США должны вместе с Китаем нести ответственность за поддержание мира на всей планете», при этом прямо не упомянув взаимодействие с Россией, сообщив о готовности «работать с народами всех других стран, чтобы отстаивать такие общие ценности человечества, как мир, развитие, честность, правосудие, демократия и свобода».

В свою очередь, одним из первых с переизбранием Си Цзиньпина поздравил российский президент Владимир Путин. «Итоги юбилейного XX съезда КПК в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, а также сплоченность возглавляемой вами партии»,— говорится в поздравлении, текст которого размещен на сайте Кремля.

Who is мистер Ху

Зримым подтверждением того, что в китайской политике происходит смена вех, завершающая эпоху коллективного руководства и переход к единоличному правлению несменяемого первого лица, стал эпизод с выдворением из зала заседания съезда предыдущего китайского лидера Ху Цзиньтао, который выступал за сменяемость высшего партийного руководства, а также более мягкую линию по отношению к Тайваню и США.

Предшественник Си Цзиньпина, находившийся у власти в Пекине десять лет — с 2002 по 2012 год, в период своего правления Ху Цзиньтао добился рекордных темпов роста ВВП. Даже в период мирового экономического кризиса 2007–2008 годов этот показатель не опускался ниже 9%. Под руководством Ху Цзиньтао Китай стал второй экономикой мира, обойдя Японию.

Однако с отцом китайского экономического чуда первого десятилетия XXI века на ХХ съезде КПК произошло нечто невообразимое. Товарища Ху, который сидел на форуме рядом с Си Цзиньпином, неожиданно подхватили под руки и настойчиво вывели из зала референты, что вызвало в зале гул непонимания.

На кадрах с форума выводимый из зала Ху выглядит растерянным, переглядывается с Си, который кивает головой в знак согласия с происходящим.

Другие детали неожиданного ухода со съезда бывшего генсека весьма символичны. Председатель ВСНП Ли Чжаньшу, сидящий справа от Ху, отдает референту красную папку бывшего руководителя, Ху пытается достать из нее какие-то документы, но ему не позволяют это сделать. Наконец, уходящий Ху Цзиньтао успевает дружески хлопнуть по плечу готовящегося к отставке премьера Ли Кэцяна.

Что же на самом деле произошло с Ху Цзиньтао, остается неясным. После того как в Telegram-каналах появилась версия о его задержании и даже возможном аресте, агентство «Синьхуа» сообщило о том, что 79-летнему Ху Цзиньтао на съезде стало плохо. При этом версия о его аресте не подтвердилась. Более того, через какое-то время товарищ Ху в зал заседаний вернулся.

«Независимо от того, что стало настоящей причиной этого эпизода — плохое самочувствие или стремление нынешнего руководства публично унизить и окончательно “вывести из политики” человека, в период правления которого шел двухзначный рост темпов ВВП, намечалась некоторая политическая либерализация, но при этом процветали коррупция и клановость, инцидент с Ху Цзиньтао весьма символичен. Он выглядит как смена парадигмы развития страны»,— заявил “Ъ” директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

По мнению эксперта, одобренные на партийном пленуме кадровые перестановки — это не омоложение, учитывая, что по китайским меркам ушедшие со своих постов политики не такие уж старые, а самому Си Цзиньпину в этом году исполнилось 69 лет.

«Речь идет о новой политике, которая становится более идеологизированной и более жесткой. В Пекине наступает время “хардлайнеров”, объединенных вокруг Си Цзиньпина, который расчистил себе политическое поле, вступив во второе десятилетие своего правления»,— считает Алексей Маслов.

«После ХХ съезда партии и сосредоточения в своих руках всей полноты единоличной власти окруженный преданными ему людьми Си Цзиньпин намерен превратить Китай в самую могущественную страну в мире. Таким образом, видение Китая эпохи правления Си Цзиньпина состоит в том, чтобы остальные страны мира стали его младшими партнерами»,— подтверждает индийский эксперт, много лет проработавший в Пекине, главный редактор India Narrative Атул Аниджа. «Это не похоже на концепцию многополярного мира, где миром управляют равные цивилизационные государства — полюса или центры силы. Взаимодействуя с Китаем, все страны должны осознавать, что многополярный мир в определенный момент может превратиться в новый однополярный, где вместо США на вершине будет находиться Китай»,— отмечает эксперт.

Сергей Строкань