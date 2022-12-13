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Коммерсантъ FM
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Китай давит — Тайвань раздавит

Пекин наращивает военное присутствие у берегов острова

Вооруженные силы Тайваня во вторник сообщили о приближении к его границам 3 кораблей и 29 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Китайская боевая авиация нарушила опознавательную зону ПВО острова. Этой имитации атаки на Тайвань предшествовали в конце прошлой недели проход через Тайваньский пролив группы китайских военных кораблей и пролет военных самолетов. Игра мускулами со стороны КНР стала ответом на последние решения США усилить военный потенциал острова, выделив ему $10 млрд в рамках оборонного бюджета на 2023 год.

Самолет Народно-освободительной армии Китая недалеко от острова Тайвань, август 2022 год

Самолет Народно-освободительной армии Китая недалеко от острова Тайвань, август 2022 год

Фото: Aly Song / Reuters

Самолет Народно-освободительной армии Китая недалеко от острова Тайвань, август 2022 год

Фото: Aly Song / Reuters

Повышенная военная активность Пекина в регионе отмечается впервые после ХХ съезда Компартии Китая, на котором председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы быть готовыми к войне. Как сообщило во вторник оборонное ведомство Тайваня, за последние сутки в опознавательную зону ПВО острова вошли 29 самолетов ВВС НОАК. По данным военного ведомства, в маневрах к юго-западу от острова участвовали 18 стратегических бомбардировщиков H-6 («Хун-6»), истребитель J-11 («Цзянь-11»), а также многоцелевые транспортные самолеты Y-8 («Юнь-8»).

В ответ военные острова отправили для наблюдения за китайской армадой свои корабли, подняли по тревоге истребители и развернули зенитные ракетные комплексы.

Так называемая опознавательная зона ПВО Тайваня, провозглашенная Тайбэем в одностороннем порядке, охватывает площадь 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. В нее также входят акватория вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Вхождение в опознавательную зону ПВО Тайваня давно приобрело символический смысл и стало обязательной частью программы многочисленных китайских маневров у берегов острова. В этом году их пик пришелся на конец лета, когда в начале августа со скандальным визитом в Тайбэе побывала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Хотя главная «обидчица» Китая покинула свой пост после ноябрьских выборов в Конгресс, напряжение вокруг Тайваня стремительно нарастает.

В минувшую пятницу у берегов острова прошла еще одна демонстрация потенциала КНР, для участия в которой Пекин направил 4 корабля ВМС и 24 летательных аппарата.

В маневрах приняли участие уже знакомые Тайбэю стратегические бомбардировщики H-6 — все более частые гости в прилегающем к острову воздушном пространстве, истребители J-16 и J-11, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 («Кунцзин-500») и беспилотники BZK-005 и BZK-007. Выполнив заход в опознавательную зону ПВО, китайская авиация удалилась, однако спустя три дня решила вернуться туда снова.

На этот раз Пекин демонстрирует свой потенциал, чтобы доказать бесперспективность продолжающихся попыток превратить остров в американскую «неприступную крепость». В прошлый четверг Минобороны КНР выразило США протест после одобрения Вашингтоном продажи Тайваню запчастей для истребителей, заявив, что этот шаг серьезно подрывает интересы Китая в сфере безопасности. Предупреждение американской стороне было сделано после того, как Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню частей для самолетов и сопутствующего оборудования на сумму около $330 млн. Таким образом, Вашингтон удовлетворил запрос Тайбэя на пополнение запасов запчастей и материалов для F-16, C-130, истребителя Indigenous Defense Fighter и других самолетов.

США превращают Тайвань в стратегический укрепрайон, противостоящий Китаю

«США открыто проигнорировали позицию Китая, грубо вмешались во внутренние дела КНР, серьезно нарушив принцип "одного Китая" и положения трех американо-китайских коммюнике, а также нанесли серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР, миру и стабильности в районе Тайваньского пролива»,— заявил представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй. «Независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а решение тайваньского вопроса является делом китайского народа и внутренним делом Китая. Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также для пресечения любых форм внешнего вмешательства»,— предупредил он.

Представитель китайского военного ведомства призвал Вашингтон «не действовать безрассудно и не поддерживать силы, выступающие за независимость Тайваня».

В свою очередь, китайское внешнеполитическое ведомство отреагировало на включение в проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год положения о выделении военной помощи Тайваню в размере $10 млрд. «США должны прекратить разыгрывать тайваньскую карту и использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить военные связи с Тайванем, чтобы не навредить китайско-американским отношениям еще больше»,— заявил представитель МИД КНР Мао Нин. Как и его коллега из Минобороны, он пообещал, что Китай примет все необходимые меры для защиты суверенитета и интересов своей безопасности.

Предложение выделить $10 млрд на военные нужды Тайваня встретило в Конгрессе США широкую двухпартийную поддержку и прошло на ура. Как заявил председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес, цель тайваньской статьи — обеспечить способность острова в случае необходимости «подавить агрессию» со стороны Китая. Проект бюджета также предусматривает развитие оборонного сотрудничества с Тайванем и приглашение его к участию в военно-морских учениях в Тихом океане RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise), которые пройдут в 2024 году.

К власти на Тайване пришли сторонники сближения с КНР

В свою очередь, на Тайване полны решимости не стать легкой добычей для НОАК, в случае если вооруженный конфликт из гипотетического сценария превратится в реальность. Как сообщила в понедельник газета South China Morning Post, военные острова намерены получить новую версию многоцелевых корветов типа «То Цзян». По версии издания, в случае нападения они «призваны сыграть ключевую роль в асимметричной военной стратегии острова против гораздо более крупных сил Народно-освободительной армии Китая».

В настоящий момент тайваньская компания Lungteh Shipbuilding уже строит шесть корветов типа «То Цзян» и должна выполнить заказ к концу 2023 года.

Кроме того, в будущем году на тайваньских верфях начнется постройка пяти модифицированных корветов, получивших название «убийцы авианосцев».

Сергей Строкань

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