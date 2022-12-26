Кулеба заявил о желании Киева провести «мирный саммит» до конца февраля

Украина хочет до конца февраля провести «мирный саммит» на площадке ООН, однако Россию можно пригласить только после международного трибунала. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press. Посредником, по его мнению, мог бы выступить генсек ООН Антониу Гутерриш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кулеба

Фото: Cindy Liu / Reuters Дмитрий Кулеба

Фото: Cindy Liu / Reuters

«Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы оказать услугу какой-то стране»,— сказал господин Кулеба.

Кроме того, Дмитрий Кулеба сообщил, что благодаря специальному плану США обучение по использованию ЗРК Patriot пройдет на Украине в ускоренном процессе. Оно займет шесть месяцев, хотя обычно срок — до года.

22 декабря, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда господина Зеленского разрабатывает план мирного урегулирования конфликта с Россией. 15 ноября на саммите G20 господин Зеленский назвал десять шагов для возобновления мира на Украине, один из них — восстановление территориальной целостности страны. Сегодня, 26 декабря, в российском МИДе заявили, что Россия не будет вести диалог на условиях Киева.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина