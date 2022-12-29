МИД России назвал «бредовой идеей» предложение Украины собрать мирную конференцию в ООН

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива Украины до конца февраля 2023 года провести на площадке ООН саммит мира — бредовая идея, которая свидетельствует об истощении сил Киева. О том, что Украина хочет провести саммит в ООН в конце февраля, заявил 26 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Мы расцениваем подобную бредовую идею как еще одну пиар-акцию Вашингтона, который в последнее время пытается представить киевский режим в образе теперь уже миротворца. Страдальцами были, либеральной демократией были, борцами за свободу Европы были, теперь миротворцы»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

По словам дипломата, выдвинутое Украиной условие, по которому Россия будет допущена к саммиту только в случае безоговорочной капитуляции, свидетельствует о полном отсутствии сил у Киева. «Никаких объяснений нет. Они уже договорились и довластвовались до такого состояния, что придумывают очередные сумасбродные идеи, облекают их в какую-то международно-правовую форму, но смысл один — как сделать так, чтобы себя сохранить, не признав очевидного»,— заявила госпожа Захарова.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил в конце февраля 2023 года провести на площадке ООН «саммит мира». Он допустил приглашение на встречу России только после привлечения ее «к ответственности за военные преступления». В качестве посредника Киев хотел бы видеть генсека ООН Антониу Гутерриша. В Кремле заявили, что Россия всегда ориентировалась на свои интересы и здравый смысл и никогда не следовала чужим условиям в вопросе разрешения конфликта на Украине.

Подробнее об инициативе Украины — в материале «Вы саммит-то кто».

Эрдни Кагалтынов