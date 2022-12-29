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Коммерсантъ FM
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В МИД России отклонили «формулу мира» Зеленского

Российские власти не планируют вести диалог с Киевом на основе положений «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Концепцию мирного плана украинского руководства министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как иллюзорную.

«Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем»,— заключил глава МИД в интервью «РИА Новости».

Сергей Лавров также обвинил Владимира Зеленского в прекращении начавшегося в феврале российско-украинского переговорного процесса «по указке англосаксов». При этом, как отметил дипломат, несколько раундов переговоров продемонстрировали возможность заключения «взаимоприемлемых договоренностей».

«Формула мира» была озвучена украинским президентом в ноябре на саммите G20 в Индонезии. Она предполагает десять шагов: обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и полное прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию «окончания войны».

Вчера, 28 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что мирный договор с Украиной не может быть заключен без признания включения в состав РФ четырех новых регионов. «Абсолютным приоритетом» интеграцию территорий также назвал Сергей Лавров.

Андрей Сапожников

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