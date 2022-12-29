Песков переадресовал вопрос о защите российских городов от атак в другие ведомства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о защите городов России от военных атак. По его словам, администрация президента не занимается этой темой.

«Вы задаете мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я все-таки переадресую вас в другие ведомства»,— сказал господин Песков на брифинге.

Утром 29 декабря над Энгельсом в Саратовской области сработала система ПВО. Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что ПВО уничтожила неопознанный объект. Это третья атака на Энгельс за декабрь. 26 декабря в военном аэропорту под Энгельсом сбили беспилотник, из-за падения обломков погибли три человека. Еще одна атака произошла 5 декабря, тогда также погибли трое военных.

Об атаке 26 декабря — в материале «Ъ» «Украина достала до Энгельса».

Олеся Павленко