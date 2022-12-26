Украина достала до Энгельса

Трое военнослужащих погибли в результате атаки беспилотника на военный аэродром Энгельс в Саратовской области, на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. По данным Министерства обороны РФ, ночью на 26 декабря средства ПВО сбили украинский БПЛА. Военные погибли от упавших обломков летательного аппарата. В начале декабря энгельсский аэродром уже был атакован украинским беспилотником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиабаза города Энгельс

Фото: Владимир Персиянов, Коммерсантъ Авиабаза города Энгельс

Фото: Владимир Персиянов, Коммерсантъ

В ночь с 25 на 26 декабря военный аэродром Энгельс был повторно атакован украинским беспилотником. Как сообщили в Минобороны РФ, украинский беспилотный летательный аппарат был сбит средствами ПВО на подлете к аэродрому на малой высоте. «В результате падения его обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила»,— пояснили в ведомстве.

Никакой дополнительной информации в Минобороны не сообщают. Информация о взрыве в районе аэродрома появилась ночью в социальных сетях, вспышки зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в жилых кварталах Энгельса, сработала система воздушной тревоги.

Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что никаких чрезвычайных происшествий в Энгельсе не было и никакой угрозы для жителей «абсолютно нет». Также он опроверг появившуюся информацию об эвакуации из города, назвав ее «наглой ложью, созданной далеко за пределами страны».

«Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры»,— написал губернатор, напомнив об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

После того как Минобороны подтвердило сведения о гибели военнослужащих, господин Бусаргин выступил с соболезнованиями родным и близким погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Позже с аналогичным заявлением выступил глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов, попросивший также жителей не распространять «непроверенную, фейковую информацию» в социальных сетях и чатах и «опираться только на официальные источники».

Произошедшая атака украинского беспилотника на энгельсский военный аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-160, уже вторая с начала этого месяца. 5 декабря ВСУ атаковали военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях с помощью предположительно реактивных беспилотников Ту-141 «Стриж». По данным Минобороны РФ, БПЛА также летели на малой высоте и были сбиты средствами ПВО. Обломками беспилотника «была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов». Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на рязанском аэродроме Дягелево, получили смертельные ранения. Еще четверо военных были госпитализированы с ранениями.

По фактам нападения на аэродромы были возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (терроризм).

Изъятые с аэродромов обломки беспилотников были отправлены на экспертизу, которая установила, что ВСУ использовали советские летательные аппараты «Стриж» с дальностью полета 1 тыс. км, предназначенные для ведения воздушной разведки.

Сергей Петунин, Саратов