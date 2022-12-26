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Коммерсантъ FM
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Трое российских военных погибли от обломков сбитого возле Энгельса украинского беспилотника

Минобороны подтвердило появившиеся сегодня ночью в соцсетях сообщения об инциденте в военном аэропорту Энгельс Саратовской области. Как сообщило ведомство, средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое российских военных погибли. Авиатехника повреждений не получила.

Сам инцидент произошел в 1:35 мск. Ранее сообщения о взрывах в Энгельсе прокомментировал саратовский губернатор Роман Бусаргин. Он написал у себя в Telegram-канале, что угроз для жителей нет, а информация о происшествии на военном объекте проверяется. Он также назвал наглой ложью сообщения об эвакуации из города и напомнил об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

После появления сообщения Минобороны господин Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибших. «Окажем семьям всю необходимую помощь»,— написал он.

5 декабря украинскими беспилотниками советского производства Ту-141 «Стриж» были атакованы аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области, на которых базируются подразделения дальней авиации. Беспилотники были сбиты. В Рязанской области тогда погибли трое военнослужащих.

Подробнее об атаке 5 декабря — в материале «Ъ» «"Стрижи" налетели».

Михаил Беляев

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