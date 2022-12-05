«Стрижи» налетели

Сегодня, 5 декабря, были атакованы военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях с помощью, предположительно, реактивных беспилотников Ту-141 «Стриж» . По данным Минобороны России, украинские аппараты были сбиты, тем не менее погибли трое военнослужащих, а два самолета получили повреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ту-141 «Стриж»

Фото: Павел Аджигильдяев / Wikimedia Ту-141 «Стриж»

Фото: Павел Аджигильдяев / Wikimedia

Беспилотники ВСУ, по данным Минобороны, сегодня утром были перехвачены в районе аэродромов Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, на которых базируются подразделения дальней авиации. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте БПЛА были сбиты. В результате падения и взрывов обломками беспилотников на российских аэродромах «была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов».

Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военных попали в больницы.

По предварительным данным, потери понес обслуживающий персонал Дягилево.

Беспрецедентная атака, по данным Минобороны, на боеспособности вооруженных сил не сказалась. Уже через несколько часов «по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины» был нанесен «массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования». В ходе его «все назначенные 17 объектов поражены».

Военными следственными органами Следственного комитета РФ по фактам нападения на аэродромы возбуждены уголовные дела. По некоторым данным, следствие квалифицировало налеты как акты терроризма (ст. 205 УК).

С аэродромов изъяты и отправлены на экспертизу обломки БПЛА. По предварительным данным, по ним уже установлено, что были использованы старые, еще советские, беспилотники Ту-141 «Стриж», дальность полета которых достигает 1 тыс. км. «Стрижи», развивающие скорость свыше 1 тыс. км/ч, предназначены для ведения воздушной разведки, однако после внесения небольших изменений фактически превращаются в ракетное оружие.

О ЧП на военных аэродромах, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, доложено главе государства. Однако за комментариями господин Песков переадресовал журналистов к военным. По данным властей Саратовской области, гражданские лица и объекты в результате ЧП не пострадали. В Рязани власти атаку не комментировали.

Николай Сергеев