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Коммерсантъ FM
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Саратовский губернатор подтвердил работу ПВО под Энгельсом

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. Угрозы для безопасности жителей нет. Ранее местные жители сообщали в соцсетях о звуках взрывов.

«В очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется»,— написал он в Telegram-канале. Глава региона также добавил, что на место направлены оперативные службы.

В Энгельсе расположен военный аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. Это уже третий инцидент, произошедший рядом с этим военным объектом.

5 декабря украинскими беспилотниками советского производства Ту-141 «Стриж» были атакованы аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области. Вторая атака БПЛА произошла в ночь с 25 на 26 декабря. В Министерстве обороны РФ сообщили, что украинский беспилотный летательный аппарат был сбит средствами ПВО на подлете к аэродрому на малой высоте, в результате падения его обломков погибли трое российских военных. Авиатехника повреждений не получила. Похороны погибших летчиков состоялись 28 декабря.

Подробнее читайте в материале «Украина достала до Энгельса».

Михаил Беляев, Сергей Петунин, Саратов

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