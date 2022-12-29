По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных ресурса по оповещению населения. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что для удара по территории страны запущено более 100 ракет. Основной целью атаки, по его словам, станет Киев.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предупредил о ракетном обстреле региона и посоветовал гражданам зарядить телефоны и запастись водой. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил об угрозе удара по территории области.

Как уточняет «Страна.ua», на границе Киевской и Черниговской областей работает система противовоздушной обороны. По данным издания, две ракеты пролетели над городом Конотоп в Сумской области. Сообщается о пролете ракет в сторону города Бровары в Киевской области.

Накануне, 28 декабря, по всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога. Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что по Харькову был нанесен ракетный удар. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что из-за воздушной тревоги перенесли начало обращения президента Владимира Зеленского к Верховной раде.

Россия с 10 октября возобновила массовые удары по территории Украины. 16 декабря «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. По данным МВД Украины на 27 декабря, в стране повреждено 702 объекта критической инфраструктуры.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева