Что происходит после ввода войск России на Украину. День 309-й

Над Белгородом сработала ПВО. По всей Украине объявлена воздушная тревога. Российские власти не планируют вести диалог с Киевом на основе предложенной Зеленским «формулы мира». Против экс-депутата Госдумы Ильи Понамарева (признан иностранным агентом) возбуждено уголовное дело о распространении фейков про ВС РФ. В декабре экспорт российской нефти морским путем снизился на 22%, сообщил The Wall Street Journal. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:19. Взрывы слышны в Львовской области — мэр Львова Садовой призвал жителей сидеть в укрытиях.

10:12. Несколько взрывов в Киеве подтвердил мэр Кличко.

10:10. «Укрзализныця» сообщила о задержке пяти поездов из-за воздушной тревоги и точечного обесточивания инфраструктуры.

10:07. Силуанов: установление потолка цен на нефть деформирует рынок, Россия будет продавать ее по рыночным ценам.

10:06. Министр финансов РФ Антон Силуанов: Россия была крупнейшим экспортером нефти и останется им после введения потолка цен.

9:57. Власти Одесской области подтвердили работу ПВО в регионе.

9:53. Украинское издание «Вести» сообщило о взрывах в Житомирской области.

9:48. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выложил во «ВКонтакте» первую фотографию после ранения в Донецке.

9:44. В Одесской и Днепропетровской областях превентивно отключили электричество, чтобы снизить ущерб от прилетов — ДТЭК.

9:43. Из-за воздушной тревоги в Кривом Роге превентивно отключили электричество, критическая инфраструктура переводится на генераторы — мэр Александр Вилкул.

9:41. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде, пострадавших нет.

9:36. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях построено и отремонтировано более 800 км дорог и 18 мостов.

9:34. Министр финансов РФ Антон Силуанов: падение ВВП страны в 2022 году составит порядка 2,7%, в 2023 году снижение продолжится.

9:32. В Киеве работает ПВО, подтвердила военная администрация города.

9:30. В Киеве слышны взрывы, сообщают «Страна.ua» и Reuters.

9:25. Первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак по итогам первого заседания координационной группы по вопросам спецоперации заявил, что группа нацелена на уменьшение бюрократии при принятии решений.

9:13. Сенатор Андрей Клишас о предложении сенатора Сергея Цекова конфисковать имущество у покинувших страну россиян: у ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все, антиконституционно, в силу чего и нереализуемо.

9:05. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины — ресурс по оповещению.

9:04. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация и мобилизация касаются всех и каждого, «каждый субъект и каждый населенный пункт».

8:54. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что политическая система и экономическая модель РФ выстояли, хотя против страны введено более 13 тыс. санкций.

8:52. «Ведомости»: к концу 2023 года в России будет разработан отечественный аналог Microsoft Outlook.

8:30. В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову, об этом сообщили местные власти.

8:28. В семи городах России проходят обыски в рамках уголовного дела против экс-депутата Госдумы Ильи Понамарева (признан иностранным агентом) о распространении фейков про ВС РФ — источник ТАСС в силовых структурах.

8:26. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» заявил, что российские власти не планируют вести диалог с Киевом на основе предложенной Владимиром Зеленским «формулы мира».

8:21. Против экс-депутата Госдумы Ильи Понамарева (признан иностранным агентом) возбуждено уголовное дело о распространении фейков про ВС РФ — ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

8:19. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню вчера встретился с Владимиром Зеленским и главой Минобороны Украины Алексеем Резником, пообещал Украине военную поддержку в 2023 году.

8:17. Российская ассоциация производителей прогнозирует падение экспорта по итогам года в 15%.

8:11. В декабре экспорт российской нефти морским путем снизился на 22% — The Wall Street Journal со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.