МВД Украины: в стране повреждены 702 объекта критической инфраструктуры

На Украине с февраля были повреждены 702 объекта критической инфраструктуры, сообщил замглавы МВД Евгений Енин. Он обвинил в этом Россию, которая с 24 февраля проводит военную операцию.

В общей сложности на Украине, по словам замминистра, повреждено 35 тыс. объектов. «Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее»,— сказал господин Енин в эфире телемарафона (цитата по «Интерфакс-Украине»).

Месяц назад, 27 ноября, замминистра сообщал, что на тот момент было повреждено 32 тыс. объектов и больше 700 объектов критической инфрастуруктуры.

Украина ранее сегодня, 27 декабря, выдвинула инициативу до конца февраля 2023 года провести на площадке ООН «саммит мира». В качестве посредника Киев хотел бы видеть генсека ООН Антониу Гутерриша. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба при этом допустил приглашение на встречу России только после привлечения ее «к ответственности за военные преступления».

О перспективах инициативы — в материале «Ъ» «Вы саммит-то кто».

Леонид Уварчев