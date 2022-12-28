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Коммерсантъ FM
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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, в том числе в Киеве, передает местное издание «Страна.ua». Об ударах и пострадавших пока не сообщалось.

Россия с октября возобновила массовые удары по критической инфраструктуре Украины. 16 декабря «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. Вчера, 27 декабря, МВД Украины сообщило, что в стране повреждено 702 объекта критической инфраструктуры.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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