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Зеленский в обращении к Раде назвал восстановление целостности Украины целью конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной раде, выдержки из него приводят украинские СМИ. Как уточнил народный депутат Ярослав Железняк, начало мероприятия перенесли на полтора часа из-за воздушной тревоги, объявленной сегодня, 28 декабря, по всей территории страны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Reuters

В ходе выступления, которое продлилось 52 минуты, украинский президент заявил, что конечная цель военного конфликта с Россией — восстановление территориальной целостности Украины и освобождение всех, кто находится в плену, сообщает издание «Страна.ua».

«За десять месяцев этого года мы помогли Западу найти себя и вернуться на глобальную арену. Помогли Европе почувствовать себя одной сильной командой, которая вместе со всем свободным миром борется за победу. Именно Украина объединила Европейский Союз»,— заявил президент Украины, выступая с посланием «Об основах внутренней и внешней политики» (цитата по «Интерфакс-Украина»).

По словам господина Зеленского, наступает время для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС).

Владимир Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. 23 июня Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. 21 ноября президент Украины в очередной раз призвал западные страны поддержать заявку Киева о вступлении страны в НАТО и Евросоюз.

1 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для получения статуса члена ЕС Украине необходимо провести ряд антикоррупционных и судебных реформ. 21 ноября господин Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков, который считается одним из основных требований для вступления в ЕС.

О ходе и последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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