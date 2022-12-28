В офисе Зеленского сообщили о ракетном ударе по Харькову

Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя офиса президента Украины, сообщил о ракетном ударе по Харькову. В центральных и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.

«Харьков, ракетный удар. Подразделения ДСНС выехали на место происшествия»,— написал господин Тимошенко в своем Telegram.

Городской голова Харькова Игорь Терехов призвал всех жителей города проследовать в укрытия из-за обстрелов.

Как уточнил глава областной администрации Олег Синегубов, ракетные удары были нанесены по Слободскому району Харькова. В результате атаки 48-летний мужчина получил осколочное ранение.

24 декабря украинские власти также сообщали об обстреле центральных районов Херсона. Тогда, по информации председателя областной государственной администрации (подведомственной правительству Украины) Ярослава Янушевича, 18 человек получили тяжелые ранения.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников