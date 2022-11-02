Москва провела сеанс пхеньяноанализа

Обстановка на Корейском полуострове серьезно обострилась: за сутки Северная Корея осуществила более 20 пусков ракет в направлении Желтого и Японского морей, а также произвела более 100 артиллерийских выстрелов в сторону буферной зоны близ морской границы с Южной Кореей. Та также ответила пусками ракет. Сеул резко осудил действия Пхеньяна, однако Москва нашла им объяснение: во всем виноват Вашингтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Южной Кореи смотрят новости о ракетных запусках в КНДР

Фото: Reuters Жители Южной Кореи смотрят новости о ракетных запусках в КНДР

Фото: Reuters

Столь интенсивных пусков ракет Северная Корея за сутки еще не производила: 23 ракеты разного типа были запущены с западного и восточного побережий страны в сторону Желтого и Японского морей, еще около 100 артиллерийских выстрелов были осуществлены в направлении буферной зоны близ морской границы с Южной Кореей. Одна из баллистических ракет впервые с момента разделения полуострова 70 лет назад упала близ территориальных вод Южной Кореи к югу от морской демаркационной линии (которую Пхеньян, впрочем, не признает). Южнокорейские власти расценили это как «беспрецедентный акт военной провокации», обвинив Пхеньян в «фактическом вторжении» на свою территорию.

Южная Корея подняла в воздух истребители, ответив пуском трех управляемых ракет класса «воздух-земля» в международные воды Японского моря. «Ответ военных подтверждает нашу решимость жестко реагировать на любые провокации (со стороны Северной Кореи.— “Ъ”) и показывает, что мы способны нанести точный удар по нашему врагу»,— заявили в Объединенном комитете начальников штабов южнокорейских вооруженных сил (цитата по «Интерфаксу»).

Отметим, что Пхеньян в этом году заметно активизировал свою военную деятельность.

Увеличение частоты ракетных испытаний и пусков власти КНДР объясняют необходимостью реагировать на интенсификацию военных маневров, проводимых Южной Кореей совместно с США, Японией и другими партнерами. Вот и на сей раз в Пхеньяне, объясняя свои действия, сослались на провокации со стороны Сеула и его союзников — прежде всего Вашингтона. «Ситуация на Корейском полуострове и в его окрестностях снова вступила в фазу серьезного противостояния "силы на силу" из-за непрекращающихся и безрассудных действий США и Южной Кореи»,— говорится заявлении МИД КНДР от 2 ноября (цитата по ЦТАК).

Там же указывается на стартовавшие в понедельник при участии Южной Кореи, США, Японии и Австралии маневры Vigilant Storm. «Они представляют собой отработку агрессивной войны. Ее основная цель — удары по стратегическим объектам КНДР в случае потрясений на Корейском полуострове»,— заявили в северокорейском внешнеполитическом ведомстве. И предупредили: «Если США продолжат грубые военные провокации, КНДР рассмотрит еще более весомые ответные меры».

В Vigilant Storm задействовано более 250 самолетов. Учения такого масштаба в регионе не проводились с 2018 года, то есть с момента, когда при активном содействии тогдашнего президента США Дональда Трампа началось заметное сближение двух Корей, а военная деятельность в регионе уменьшилась. Нынешняя администрация США, судя по всему, отказываться от подобных маневров не намерена.

«Эти запуски (Северной Кореей ракет.— “Ъ”) подчеркивают необходимость поддержания нами надлежащего уровня боеготовности в регионе и вокруг него»,— заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В свою очередь, в Госдепартаменте США добавили, что «запуски являются нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН, единогласно принятых Совбезом, они угрожают миру и стабильности в регионе». При этом в ведомстве подчеркнули, что США «по-прежнему добиваются серьезного и стабильного диалога с КНДР, но Пхеньян отказывается от него» (цитата по ТАСС).

Отказ Северной Кореи от переговоров с Вашингтоном может отчасти объясняться тем, что США настаивают на полной денуклеаризации Корейского полуострова, в то время как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно объявил о праве своей страны на обладание ядерным оружием. Это решение было официально закреплено Верховным народным собранием КНДР в законе о политике в отношении ядерных вооруженных сил (подробнее см. “Ъ” от 10 сентября). США, однако, не признают и — как подчеркнули в понедельник в Госдепартаменте — не намерены признавать КНДР ядерной державой.

Россия официально тоже не признает за КНДР права на военную ядерную программу. В то же время российские официальные лица в последнее время все более активно поддерживают позицию Пхеньяна по вопросу о происходящем в регионе. «За последнее время ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась. Причина очевидна — Вашингтон, который стремится к принуждению Пхеньяна к одностороннему разоружению с помощью санкционно-силового давления»,— заявила в среду представитель МИД РФ Мария Захарова. В связи с этим она напомнила о стартовавших в понедельник «беспрецедентных по своим масштабам учениях» Южной Кореи и США, расценив их как «по сути репетицию нанесения массированного удара по территории КНДР».

Ранее на этой неделе директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев сказал журналистам, что Москва основную причину деградации обстановки в регионе видит в том, что не были использованы «окно возможностей для урегулирования ситуации и эта добрая воля, которая была продемонстрирована в том числе со стороны КНДР, когда она долгие годы воздерживалась от каких-либо таких акций на Корейском полуострове». «К сожалению, сейчас мы видим переход от политики "добро в ответ на добро" к политике "острие против острия"»,— посетовал он.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин на сессии клуба «Валдай» 27 октября сказал, что «ядерная проблема КНДР» связана с «нежеланием разговаривать» и «абсолютно хамским отношением к интересам Северной Кореи, в том числе в сфере безопасности».

Напомним, КНДР стала первой страной в мире, признавшей присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России (см. “Ъ” от 5 октября). Кроме того, Пхеньян последовательно голосует против всех осуждающих действия РФ на Украине резолюций, вносимых на рассмотрение Генассамблеи ООН.

Между тем США, Южная Корея и ряд других стран опасаются, что в ближайшее время Северная Корея может впервые с сентября 2017 года провести и ядерное испытание (см. “Ъ” от 20 октября). Это допускают и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Прошлое испытание Россия решительно осудила, обвинив Пхеньян в «очередном демонстративном пренебрежении требованиями резолюций Совета Безопасности ООН и норм международного права». «Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом. Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР»,— предупредили тогда в МИД РФ.

Какой была бы реакция Москвы в нынешней геополитической обстановке, предсказать сложно.

Елена Черненко