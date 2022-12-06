Тихий океан выключил режим тишины

Северная Корея будет названа «врагом» в стратегии национальной безопасности Южной Кореи, обнародование которой ожидается в январе. Ужесточение риторики происходит на фоне демонстрации потенциалов сторон в Тихом океане. Во вторник северокорейские военные открыли артиллерийский огонь в ответ на учения США и Южной Кореи, проходившие у границы КНДР. В Сеуле и Токио при этом ждут нового ядерного испытания Пхеньяна. Тем временем Москва возлагает ответственность за кризис на Вашингтон, обвиняя его в нежелании сделать шаги навстречу КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP

После пятилетнего перерыва Северная Корея вновь обретет официальный статус «врага» Южной Кореи, который она утратила в период правления президента Мун Чжэ Ина. Как сообщило во вторник агентство Yonhap, ссылаясь на источники в президентской администрации, новая Белая книга Минобороны будет содержать формулировку, «объявляющую врагом режим Северной Кореи и ее вооруженные силы».

Это будет первое издание Белой книги (то есть стратегии) при президенте Юн Сок Ёле, вступившем в должность в мае. Документ, включающий список задач в области нацбезопасности, обновляется раз в два года. За последние десятилетия определение Северной Кореи как «врага» то появлялось, то исчезало в этом документе, отражая движение маятника в отношениях Сеула и Пхеньяна.

Впервые оно появилось в Белой книге в 1995 году, при предыдущем северокорейском лидере Ким Чен Ире, который грозил превратить Южную Корею в «море огня». В 2004 году определение «враг» было заменено на «прямую военную угрозу». В 2010 году оно вернулось и было изъято вновь в 2018 году, в период правления Мун Чжэ Ина, считавшего нормализацию отношений с КНДР одной из своих главных задач.

Примечательно, что еще до обнародования Белой книги, намеченного на начало будущего года, Минобороны Южной Кореи стало использовать в своих учебных пособиях определение «враг» применительно к вооруженным силам КНДР.

Коррективы в Белой книге стали неизбежными в связи с эскалацией на Корейском полуострове, происходящей с начала года. Ее проявлениями стали непрекращающиеся ракетные пуски КНДР, артиллерийские обстрелы условных целей в морских буферных зонах, а также военные учения США и Южной Кореи, сопровождающиеся предельно жесткими заявлениями в адрес Пхеньяна.

Как сообщило во вторник северокорейское агентство ЦТАК, Генштаб Корейской народной армии (КНА) отдал приказ открыть артиллерийский огонь в ответ на действия южнокорейских военных. «6 декабря в 09:15 противник произвел выстрелы из гаубиц и реактивных систем залпового огня из района вблизи фронта. Пограничным артиллерийским частям был отдан приказ провести артиллерийскую стрельбу в сторону моря в качестве сильного предупреждения»,— говорится в заявлении Генштаба. Военные призвали противника «сохранять благоразумие и не разжигать пламя напряженности, которому нет места в районах рядом с передовой».

За день до этого военные КНДР выпустили 130 снарядов по условным целям в морских буферных зонах. Стрельба проводилась из двух мест — северокорейской провинции Канвондо в сторону Японского моря и провинции Хванхэ-Намдо в сторону Желтого моря. Стрельбы стали ответом на американо-южнокорейские учения с привлечением артиллерии, которые проходили в понедельник и вторник в провинции Канвондо вблизи границы с Северной Кореей.

В резолюциях Совбеза ООН, касающихся КНДР, содержится требование ко всем сторонам «работать над ослаблением напряженности на Корейском полуострове и за его пределами». Переводя с дипломатического языка, это можно трактовать как призыв воздерживаться от совместных учений. Однако США, Южная Корея и Япония уверены, что вся ответственность за эскалацию лежит на КНДР. Так, в Сеуле стрельбы Пхеньяна называют нарушением межкорейского соглашения от 19 сентября 2018 года, которое было подписано в период потепления между Севером и Югом, но к сегодняшнему дню фактически прекратило существовать.

Следующим витком эскалации может стать новое ядерное испытание Пхеньяна. Как сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на МИД Южной Кореи, в случае проведения нового испытания Сеул вместе с Вашингтоном и Токио усилит санкционное давление на КНДР. В докладе южнокорейского внешнеполитического ведомства, который был представлен профильному комитету парламента, говорится о «беспрецедентно высоком уровне ракетных провокаций» КНДР. Кроме того, в документе содержится тезис о том, что Северная Корея пытается использовать в своих целях нынешнее ухудшение американо-китайских и российско-американских отношений, результатом которого стала полная утрата Советом Безопасности ООН способности «выступить с единых позиций против провокаций» КНДР.

О вероятности северокорейского ядерного испытания заявил во вторник и генсек Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Он также отметил, что военная активность Северной Кореи подрывает мир и стабильность в регионе.

На фоне кризиса безопасности на Тихом океане, у дальневосточных границ РФ, эскалацию на Корейском полуострове прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Главную ответственность министр возложил на Вашингтон, призвав его пойти навстречу Северной Корее. «Вследствие неготовности США предпринять практические конструктивные шаги навстречу Пхеньяну не наблюдается подвижек в урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова»,— был вынужден констатировать министр Лавров.

Сергей Строкань