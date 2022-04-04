Защита Арашуковых перешла в нападение

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Как стало известно “Ъ”, к своей кульминации подходит процесс по уголовному делу бывших сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца — советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, обвиняемых в многомиллионных хищениях у «Газпрома» и убийствах. Сами подсудимые свою вину отрицают, а адвокаты утверждают, что доказательств обвинение пока так и не представило. Зато в ходе процессов произошло несколько скандалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауф Арашуков считает, что все свидетельства против него не выдерживают критики

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Рауф Арашуков считает, что все свидетельства против него не выдерживают критики

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Изначально в деле было два десятка фигурантов. Большая часть из них в итоге предстала перед Преображенским райсудом, где материалы рассматриваются судьей единолично. В свою очередь господа Арашуковы, экс-директор филиала «Газпром межрегионгаза» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, а также трое силовиков во главе с экс-руководителем СУ СКР по КЧР отставным генерал-майором Казбеком Булатовым, якобы помогавшим им, предстали перед Мосгорсудом, где их дело рассматривают с участием присяжных.

Этот процесс долго пробуксовывал из-за болезней подсудимых и их адвокатов, а также трудностей с прибытием свидетелей из СКФО. Лишь недавно слушания стали проходить регулярно, а председательствующая Елена Гученкова решила форсировать ход событий. «В результате в последние недели в суде было изучено большинство письменных материалов и заслушаны многие из заявленных обвинением свидетелей по эпизодам с хищением газа»,— сообщила “Ъ” Анна Ставицкая, одна из адвокатов Рауфа Арашукова. По ее словам, на днях суд по ходатайству прокуроров продлил срок содержания в СИЗО всем ранее арестованным подсудимым до 7 июля. Сторона защиты не исключает, что до этой даты процесс вполне может завершиться, так как скоро уже наступит ее очередь представлять свои доказательства. При этом защитник утверждает, что «до сих пор не увидела каких-либо доказательств причастности подсудимых к инкриминируемым им преступлениям». Она особо отметила, что, например, говоря о причастности отца и сына Арашуковых к убийствам, свидетели скорее ссылались не на конкретные факты, а на то, что «вся республика (КЧР.— “Ъ”) знает об этом». Вскрылись нестыковки и в показаниях по якобы имевшим место случаям хищения голубого топлива. Так, адвокат Геворг Баласян обратил внимание, что свидетель из Ставрополя, давая показания по видео-конференц-связи, подробно и без запинки называет сложные названия фирм, даты заключения договоров и прочее, заподозрив, что она зачитывает лежащие перед ней листы. Отвечая на соответствующий вопрос, женщина не стала скрывать, что перед ней ее показания следователю. Адвокаты просили суд объяснить заседателям, которых на время скандала удалили из зала, что свидетель была заранее «подготовлена» к допросу, но безуспешно. Тем более что гособвинитель Гюльчехра Ибрагимова, известная по участию в целом ряде громких процессов, включая суд над Михаилом Ходорковским, ничего криминального в такой «подготовке» не видела, попутно заявив, что своими каверзными вопросами адвокаты оказывают давление на женщину. Часть этих вопросов, кстати, судья Гученкова сняла. Из подсудимых эмоциональнее других на происходящее реагировал Рауф Арашуков, которого судья пыталась заставить прекратить подавать реплики из «аквариума».

Отметим, что Арашуков-младший две недели назад был признан склонным к нападению на сотрудников ФСИН и оказался в карцере «Лефортово», когда в камере у него нашли четыре флакона одеколона, шариковую ручку с «металлическими элементами», двухсторонний скотч и две флэш-карты с «художественными фильмами» и картинками в формате PDF. Как считает заключенный, сотрудники СИЗО, устраивая в его камере ежедневные проверки, пытаются оказать на него давление с целью получить признательные показания, но он, по словам защиты, «оговаривать никого не намерен» и просит перевести его в другой изолятор.

Напомним, что Рауф и Рауль Арашуковы обвиняются в организации ОПС (ст. 210 УК РФ), участники которого мошеннически похитили (ч. 4 ст. 159 УК РФ) у «Газпрома» газ на 3,8 млрд руб., организовав фиктивную подачу газа по ложным адресам. Они заводили в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета, привязанные к плательщику с недействительным адресом либо вовсе не привязанные к нему. Таким образом, считает обвинение, предполагаемые члены ОПС создавали условия для искусственного формирования так называемого разбаланса газа, а затем сообщали в отчетах в «Газпром» о невозможности взыскать с абонентов оплату в полном объеме за топливо, которое продавалось им. Сами же участники ОПС и их родственники получали газ бесплатно. Также подсудимые, по мнению обвинения, растратили (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на выплаты родным и близким в виде зарплат еще 747 млн руб. «Межрегионгаза».

Самыми тяжкими преступлениями, к которым, по мнению СКР, причастна семья Арашуковых, являются два заказных убийства (ст. 105 УК РФ), которые экс-сенатор организовал по указанию отца. В 2010 году были убиты лидер молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслан Жуков и советник главы республики Фраль Шебзухов, которые якобы пытались разоблачить махинации клана Арашуковых. При этом, по версии следствия, деяния Арашуковых покрывали силовики, превышая свои полномочия (ст. 286 УК РФ).

Сергей Сергеев