Акционеры «Роснефти» утвердили промежуточные дивиденды

Собрание акционеров «Роснефти» утвердило выплату промежуточных дивидендов из расчета 20,39 руб. на акцию. На дивиденды направят 50% консолидированной чистой прибыли по МСФО за первое полугодие — 216,1 млрд руб., сообщила компания.

Реестр на получение дивидендов закроют 12 января 2023 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим не позднее 26 января 2023 года, остальным — не позднее 16 февраля.

В число акционеров «Роснефти» входят «Роснефтегаз» (40,4%), ВР Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments (18,46%), ООО «РН-Нефть капиталинвест» (9,6%).

В феврале BP заявила о намерении продать свою долю в «Роснефти», которая на тот момент стоила $11,5 млрд, но до сих пор этого не сделала. По оценкам Global Witness, дивиденды, предложенные BP «Роснефтью» за 2022 год, составляют около £580 млн. С 2013 года эта доля принесла BP £3,75 млрд дивидендов.

О выплате дивидендов российскими компаниями — в публикации «Ъ» «Дивидендная выплавка».

Лаура Кеффер