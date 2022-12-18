Дивидендная выплавка

К концу года все большее число эмитентов, ранее отказавшихся от уплаты дивидендов, возвращается к такой практике. Если в случае с ЛУКОЙЛом это решение было ожидаемым, то намерения НЛМК оказались для рынка полной неожиданностью. Но так как размер выплаты оказался незначительным, ее влияние на рынок тоже было небольшим. Аналитики не исключают, что в следующем году все большее число эмитентов вернется к выплате дивидендов, чему будет способствовать решение вопроса с иностранными акционерами. Впрочем, основные платежи, как и прежде, будут поступать от нефтегазовых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отложенный платеж

В этом месяце сразу несколько компаний, отложивших ранее выплату дивидендов по итогам 2021 года, решили порадовать инвесторов. 5 декабря акционеры ЛУКОЙЛа на внеочередном собрании (ВОСА) одобрили дивиденды(.pdf) по итогам девяти месяцев в размере 256 руб. на акцию, а также нераспределенные дивиденды за второе полугодие 2021 года в размере 537 руб. В итоге инвесторы, владевшие акциями компании на 21 декабря (дата закрытия реестра), получат 793 руб. (дивидендная доходность на момент решения ВОСА — 17,3%). В мае совет директоров рекомендовал отложить выплату дивидендов по результатам 2021 года, что в июне было одобрено акционерами.

В связи с тем, что эмитент не исключал возвращения к вопросу уплаты дивидендов, а также на фоне высоких цен на нефть аналитики ожидали, что выплаты будут высокими. Главный аналитик по нефтегазовому сектору «Открытие инвестиции» Алексей Кокин оценивал размер финальных дивидендов за 2021 год и промежуточный за 2022 год в 832 руб. «Отчетов за 2022 год нет, но можно предположить, что компания пошла на временное снижение payout ratio из-за нестабильной ситуации на рынке»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Нерасчетный доход

Вместе с тем неожиданным для рынка стало решение НЛМК вернуться к практике уплаты дивидендов. Компании черной металлургии оказались в числе наиболее пострадавших из-за европейских санкций, сильного укрепления рубля, что привело к массовому отказу от уплаты дивидендов.

Более того, никто из аналитиков не ожидал возвращения эмитентов к практике уплаты дивидендов в текущем году и в 2023 году.

Поэтому всех удивило решение совета директоров НЛМК 12 декабря рекомендовать акционерам рассмотреть выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 руб. на одну акцию (дивидендная доходность на момент решения СД — 2,4%). «Размер выплат не поражает воображение, однако мы в принципе не рассчитывали в текущем году на какие-либо выплаты от отечественных сталеваров. Вдобавок ранее не было новостей о том, что мажоритарный пакет Владимира Лисина был переведен в дружественную юрисдикцию (ранее он числился на кипрской Fletcher Group Holdings Limited) и получение дивидендов для него является возможным в принципе»,— отмечают аналитики «Открытие инвестиции».

По мнению Дмитрия Пучкарева, решение СД вернуться к уплате дивидендов могло быть связано с устойчивым положением компании. По итогам третьего квартала продажи комбината выросли по сравнению с тем же периодом 2021 года на 5%, до 4,3 млн тонн в связи с восстановлением спроса в РФ.

«НЛМК, несмотря на новый санкционный пакет ЕС, остается одной из наиболее сильных бумаг в российском секторе черной металлургии»,— отмечает господин Пучкарев.

Но в связи с тем, что размер выплат оказался в 16 раз меньше ожидаемых дивидендов по итогам 2021 года, данное решение оказало слабое влияние на стоимость акций, которые по итогам минувшей недели выросли лишь на 1,5%, до 108 руб.

Новый щедрый год

В текущем году российские эмитенты уже выплатили дивиденды на сумму более 1,5 трлн руб. Следующая большая порция выплат, отмечает главный аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Виктор Тунев, будет в январе 2023 года и составит 1,2 трлн руб. Миноритарные акционеры при этом получат только 366 млрд руб., большая часть из которых будет уплачена ЛУКОЙЛом (309 млрд руб.). «Больше половины суммы может уйти на счета типа С и в бюджет. 100–150 млрд руб. поступит на счета российских инвесторов на Московской бирже и может быть реинвестировано в рынок»,— считает господин Тунев.

В 2023 году, как считает Виктор Тунев, российские акционерные общества могут утвердить дивиденды на сумму более 3 трлн руб., в том числе 1,1 трлн руб.— миноритарным акционерам. «Бизнес, особенно в России, привык адаптироваться к любым ситуациям и внешним вызовам. Одним из сдерживающих факторов дивидендной активности может быть наличие иностранных акционеров. Компании так или иначе решат эту задачу и вернуться к выплатам»,— отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

При этом основные выплаты, как и в 2022 году, ожидаются со стороны компаний нефтегазовой отрасли.

По оценке Виктора Тунева, основные выплаты стоит ожидать от ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», НОВАТЭКа, Сбербанка, ГМК «Норильский никель» и «Фосагро». «Стоит ждать выплат и от компаний электроэнергетики»,— считает Александр Цыганов.

Виталий Гайдаев