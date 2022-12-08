BP призвали перечислить полученные в России средства на восстановление Украины

Компания BP должна пожертвовать полученную в России «прибыль военного времени» на восстановление Украины. Такое требование выдвинули члены британского парламента, представляющие разные партии, в ходе дебатов 7 декабря. Если BP откажется, парламентарии требуют, чтобы министры ввели для нее налог на сверхприбыль, тем самым вынудив компанию выполнить требование о перечислении средств Украине. Об этом сообщает издание The Guardian.

В конце февраля BP объявила о прекращении сотрудничества из-за событий на Украине, заявила о намерении продать свою долю в 19,75% в «Роснефти», которая на тот момент стоила $11,5 млрд. Однако компания до сих владеет этой долей. По оценкам Global Witness, дивиденды, предложенные BP «Роснефтью» за этот год, составляют около £580 млн, а это эквивалентно трети объема помощи, оказанной Украине Великобританией в этом году. С 2013 года эта доля принесла BP £3,75 млрд дивидендов.

Выступая в Палате общин, представитель Лейбористской партии Маргарет Ходж заявила, что «невероятно стыдно, когда крупная публичная британская компания получает прибыль от продажи нефти, которая финансирует» военную операцию России на Украине. «BP должна добровольно пожертвовать все свои российские дивиденды на восстановление Украины, либо правительство должно принять меры заставить ее сделать это»,— заявила госпожа Ходж.

Депутат парламента от Консервативной партии Джулиан Льюис добавил: «Мы добиваемся того, чтобы правительство могло вмешаться и не дать частным компаниям каким-то образом сверлить дыру в дне ведра, в которое мы наливаем воду». Парламентарий высказал сомнение в том, что нет абсолютно никаких способов «изъять, или конфисковать, или обложить налогом деньги, которые были получены этим неприемлемым путем».

О том, в чем обвинил BP Игорь Сечин,— в материале «Ъ» «"Роснефть" нашла виновных в энергокризисе».

Алена Миклашевская