В Госдепартаменте США прокомментировали слова Путина о диверсии на «Северных потоках»

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что взрывы на «Северных потоках» организовывал тот, «кто заинтересован, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину». По словам господина Прайса, подрывы газопроводов — диверсии, США поддержат расследования Европы.

«Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия для укрепления энергетической независимости»,— сказал официальный представитель Госдепа (цитата по ТАСС).

22 декабря господин Путин заявил, что Россия смогла осмотреть места взрывов лишь один раз, дело не расследуется.

В конце октября «Газпром» обследовал район взрывов «Северных потоков». По словам российского президента, компания выявила, что взрывы вырвали трубу длиной 40 м, разрыв составляет 250 м.

После взрывов на «Северных потоках», произошедших 26 сентября, Дания, Германия и Швеция также начали расследование. Страны отказались предоставлять результаты до получения точных доказательств.

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG в начале ноября опубликовал первичный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. Компания нашла кратеры глубиной от 3 до 5 м на расстоянии 248 м, участок трубы между кратерами полностью разрушен, разрыв — 250 м.

Газета The Washington Post со ссылкой на западных официальных лиц 21 декабря сообщила, что у Европы нет убедительных доказательств причастности России ко взрывам на газопроводах.

О взрывах — в материале «Ъ» «"Северные потоки" пройдут декомпрессию».

Полина Собакина