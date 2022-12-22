Путин: «Северные потоки» взорвал тот, кто заинтересован, чтобы газ шел только через Украину

Президент Владимир Путин уверен, что без государственной поддержки взорвать «Северные потоки» было бы невозможным. Взрывы на них он назвал актом международного, государственного терроризма.

Он отметил, что Украина называет Россию агрессором, но продолжает брать деньги у РФ за транзит газа. «Деньги не пахнут»,— сказал господин Путин на пресс-конференции. «Кому выгодно, чтобы газ шел только через Украину? Вот тот и взорвал»,— сказал президент.

Господин Путин заявил, что российская сторона имела возможность посмотреть на места взрывов только один раз, но расследование при этом никто не ведет.

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