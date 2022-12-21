WP: убедительных доказательств причастности России к атакам на «Северные потоки» нет

После взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке-2», которые произошли 26 сентября, мировые лидеры поспешили обвинить Москву. Однако некоторые западные официальные лица теперь сомневаются, что Кремль несет ответственность за подрыв собственных газопроводов. Об этом пишет The Washington Post.

«На данный момент нет никаких доказательств того, что за саботажем стояла Россия»,— сказал один европейский чиновник, повторив оценку 23 представителей дипломатических и разведывательных служб в девяти западных странах, опрошенных в последние недели.

Некоторые официальные лица заявили, что не считают Россию ответственной за диверсию. Другие, которые по-прежнему считают Москву главным подозреваемым, говорят, что однозначно приписать атаку на газопроводы какой-либо стране невозможно.

Взрывы произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм и в шведской исключительной зоне. По результатам расследования западных стран выяснилось, что под водой была заложена взрывчатка, вероятно, при помощи подводных беспилотников.

На Западе считают, что Россия могла атаковать «Северные потоки», чтобы лишить газа недружественные страны, зависящие от российских источников энергии. Москва признала взрывы на газопроводах террористическим актом. Президент России Владимир Путин заявил, что диверсию организовали «англосаксы».

Подробнее о диверсии на газопроводах — в материале «Ъ» «"Северные потоки" пройдут декомпрессию».

Дарья Эрозбек