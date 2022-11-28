«Северные потоки» пройдут декомпрессию

По данным “Ъ”, «Газпром» намерен законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток». Оба трубопровода были взорваны и сейчас не работают. Аналитики называют решение закономерным: сроки восстановления газопроводов сейчас назвать сложно, а перенос оборудования на другие компрессорные станции невозможен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

«Газпром» намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», подававших газ в трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», говорят источники “Ъ”, знакомые с планами компании. В «Газпроме» от комментариев отказались.

После консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки «Газпром» не планирует, говорит один из собеседников “Ъ”. При необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки, добавляет он.

Обе нитки системы «Северный поток» и одна из ниток параллельно проложенного «Северного потока-2», предположительно, подверглись диверсионным атакам 26 сентября. В результате крупные сегменты трубопроводов на дне Балтийского моря были выведены из строя. Вторая нитка «Северного потока-2» остается неповрежденной и в теории может подавать газ.

«Северный поток» и «Северный поток-2» не осуществляли коммерческих поставок газа в Европу на момент взрывов. Поставки по «Северному потоку» были остановлены 31 августа, поскольку, по данным «Газпрома», турбины производства Siemens на станции «Портовая» вышли из строя из-за отсутствия должного технического обслуживания вследствие санкций.

«Северный поток-2» так и не ввели в коммерческую эксплуатацию, хотя его строительство завершилось в сентябре 2021 года, а газопровод был заполнен газом в декабре того же года. Накануне начала военных действий РФ на Украине Германия остановила последний этап сертификации трубопровода.

На компрессорной станции «Портовая» используются девять газоперекачивающих агрегатов (состоят из турбины и компрессора). Из них шесть представляют собой газовые турбины Siemens SGT-A65 (произведены на базе авиационных двигателей Rolls-Royce) и еще три — менее мощные SGT-A35.

В нормальном режиме на «Портовой» в работе должны находиться шесть турбин, из которых пять машин качают газ, а одна находится в горячем резерве. Сейчас ни одна из машин не находится в рабочем состоянии, а одна остается в Германии после ремонта, произведенного в Канаде. На КС «Славянская» установлены 11 ГПА-32 «Ладога».

«На сегодняшний день надо понимать, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока", если двигатели… (компрессорной.— “Ъ”) станции "Портовая" находятся в нерабочем состоянии»,— говорил 12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает консервацию оборудования компрессорных станций логичным шагом: восстановление работоспособности «Северных потоков» вряд ли начнется в ближайшее время, перенос оборудования на другие компрессорные станции также не актуален, так как на «Портовой» используются уникальные газоперекачивающие агрегаты.

По мнению эксперта, работы по консервации могут занять до трех-пяти месяцев, многое будет зависеть от того, кто к этому будет привлечен. Затраты на консервацию, добавляет господин Кондратьев, точно оценить сложно, но в среднем они могут составить до 2–3 млрд руб.

Татьяна Дятел