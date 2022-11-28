Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Северные потоки» пройдут декомпрессию

«Газпром» консервирует оборудование на газопроводах

По данным “Ъ”, «Газпром» намерен законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток». Оба трубопровода были взорваны и сейчас не работают. Аналитики называют решение закономерным: сроки восстановления газопроводов сейчас назвать сложно, а перенос оборудования на другие компрессорные станции невозможен.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

«Газпром» намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», подававших газ в трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», говорят источники “Ъ”, знакомые с планами компании. В «Газпроме» от комментариев отказались.

После консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки «Газпром» не планирует, говорит один из собеседников “Ъ”. При необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки, добавляет он.

Обе нитки системы «Северный поток» и одна из ниток параллельно проложенного «Северного потока-2», предположительно, подверглись диверсионным атакам 26 сентября. В результате крупные сегменты трубопроводов на дне Балтийского моря были выведены из строя. Вторая нитка «Северного потока-2» остается неповрежденной и в теории может подавать газ.

«Северный поток» и «Северный поток-2» не осуществляли коммерческих поставок газа в Европу на момент взрывов. Поставки по «Северному потоку» были остановлены 31 августа, поскольку, по данным «Газпрома», турбины производства Siemens на станции «Портовая» вышли из строя из-за отсутствия должного технического обслуживания вследствие санкций.

«Северный поток-2» так и не ввели в коммерческую эксплуатацию, хотя его строительство завершилось в сентябре 2021 года, а газопровод был заполнен газом в декабре того же года. Накануне начала военных действий РФ на Украине Германия остановила последний этап сертификации трубопровода.

На компрессорной станции «Портовая» используются девять газоперекачивающих агрегатов (состоят из турбины и компрессора). Из них шесть представляют собой газовые турбины Siemens SGT-A65 (произведены на базе авиационных двигателей Rolls-Royce) и еще три — менее мощные SGT-A35.

В нормальном режиме на «Портовой» в работе должны находиться шесть турбин, из которых пять машин качают газ, а одна находится в горячем резерве. Сейчас ни одна из машин не находится в рабочем состоянии, а одна остается в Германии после ремонта, произведенного в Канаде. На КС «Славянская» установлены 11 ГПА-32 «Ладога».

«На сегодняшний день надо понимать, что нет ответа на вопрос, как и зачем восстанавливать нитки "Северного потока", если двигатели… (компрессорной.— “Ъ”) станции "Портовая" находятся в нерабочем состоянии»,— говорил 12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает консервацию оборудования компрессорных станций логичным шагом: восстановление работоспособности «Северных потоков» вряд ли начнется в ближайшее время, перенос оборудования на другие компрессорные станции также не актуален, так как на «Портовой» используются уникальные газоперекачивающие агрегаты.

По мнению эксперта, работы по консервации могут занять до трех-пяти месяцев, многое будет зависеть от того, кто к этому будет привлечен. Затраты на консервацию, добавляет господин Кондратьев, точно оценить сложно, но в среднем они могут составить до 2–3 млрд руб.

Татьяна Дятел

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...