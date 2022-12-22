Присоединенные территории не остались без надзора

Президент Владимир Путин внес на согласование Совета федерации (СФ) кандидатуры прокуроров четырех новых регионов. «Местным» среди них оказался только один — действующий руководитель надзорного органа Донецкой народной республики Андрей Спивак. Главами прокуратур Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей президент предложил назначить заместителей прокуроров, работавших в «старых» российских регионах — Дагестане, Ростовской и Кировской областях: Глеба Михайлова, Кирилла Осипчука и Андрея Петрова. В новых областях, в отличие от народных республик, ведомство приходится создавать с нуля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совместное заседание комитетов Совета федерации по конституционному законодательству, обороне и федеративному устройству

Фото: Совет Федерации Совместное заседание комитетов Совета федерации по конституционному законодательству, обороне и федеративному устройству

Фото: Совет Федерации

Представление президента в четверг на совместном заседании рассмотрели комитеты СФ по конституционному законодательству, обороне и федеративному устройству. С коротким представлением каждого кандидата выступил первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. Он напомнил, что подразделения ведомства в новых субъектах были созданы 7 ноября. В тот же день господа Спивак, Михайлов, Осипчук и Петров были назначены исполняющими обязанности прокуроров. По словам господина Разинкина, наиболее крупная из вновь созданных прокуратур — донецкая — насчитывает почти 1 тыс. сотрудников, в их числе 681 прокурорский работник. Штатное расписание луганской прокуратуры составляет 745 единиц (537 прокурорских работников), запорожской — 328 единиц, херсонской — 203.

Первым сенаторы рассмотрели представление на Глеба Михайлова. Господин Разинкин назвал его «высококвалифицированным специалистом», под надзором которого в Дагестане находилось исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних сирот: «За текущей год из 393 нуждающихся детей 345 были обеспечены жильем». «Постараюсь оправдать доверие»,— коротко рапортовал сам господин Михайлов. Напомним, бывший генпрокурор Луганской республики Сергей Горенко был убит 16 сентября — до референдумов и присоединения ЛНР к России.

С вопросом к кандидату обратилась луганский сенатор, замсекретаря генсовета ЕР Дарья Лантратова. Как и остальные члены СФ от новых территорий, она была назначена на свой пост в минувший вторник (см. “Ъ” от 21 декабря) и пока даже не успела получить удостоверение (церемония пройдет перед пленарным заседанием 23 декабря). «Как вы оцениваете готовность кадрового состава?» — поинтересовалась госпожа Лантратова у Глеба Михайлова. В ответ прокурор констатировал высокий интерес к службе: «Основная масса сотрудников — это как раз местный потенциал, люди работали и доказали свою работоспособность». По словам господина Михайлова, часть штата уже проходит курсы переподготовки в Генпрокуратуре РФ, части еще предстоит это сделать. Комитеты единогласно одобрили кандидатуру Глеба Михайлова.

Следом была рассмотрена кандидатура Кирилла Осипчука, которого Анатолий Разинкин охарактеризовал как «опытного юриста», под надзором которого в Ростовской области была «активизирована работа по исполнению федерального законодательства»: например, в текущем году восстановлены права более 4 тыс. «обманутых дольщиков». Сам господин Осипчук рассказал, что ему, в отличие от коллеги из ЛНР, «в наследство ничего не досталось» и ведомство в Запорожской области приходится создавать фактически с нуля. Пока что в региональной прокуратуре работают лишь трое — сам господин Осипчук и два его заместителя, которые в основном занимаются организационно-техническими вопросами. Впрочем, уже в январе ведомство планирует перейти к полноценной работе: «Сформирован костяк аппарата, идет подбор на конкретные должности, уже есть 25 человек. Создан резерв, как правило — с территории РФ».

Запорожский сенатор Дмитрий Ворона обратил внимание Кирилла Осипчука на безопасность сотрудников прокуратуры «в этой тяжелой криминогенной обстановке» и рекомендовал создать специальное подразделение, которое бы ее обеспечивало. После этого комитеты также единогласно поддержали утверждение кандидата в должности.

Третьим заслушали представление на Андрея Петрова. По словам Анатолия Разинкина, в Кировской области он проявил выдающиеся организационные способности, курируя надзор на досудебной стадии, вопросы безопасности, международных отношений и противодействия экстремизму. «Прокуратура Херсонской области проходит стадию становления, подобраны кандидаты»,— коротко выступил сам господин Петров. Вопрос ему задал херсонский сенатор Константин Басюк: «В течение какого срока вы сможете полноценно развернуть штат?» Прокурор отвечал, что в январе ведомство приступит к полноценной работе, и его кандидатуру немедленно поддержали.

Наконец, последним было рассмотрено представление на Андрея Спивака. Господин Разинкин напомнил, что он занимал пост генпрокурора ДНР с 2018 года и принимал «непосредственное участие в создании и становлении прокуратуры республики». Отдельно заместитель генпрокурора РФ подчеркнул, что господин Спивак «лично выезжал на места боевых действий, руководил процессом по документированию незаконной деятельности полка "Азов" (признан экстремистским и запрещен в РФ) и иных формирований». «Люди все проверенные, мы с честью выполним наши обязанности по защите интересов России»,— отрапортовал Андрей Спивак.

Заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству Дмитрий Кузьмин поинтересовался у донецкого прокурора, как он собирается контролировать эффективность расходования бюджетных средств, в том числе выделенных на восстановление инфраструктуры.

«Сейчас идет активная работа в штабах по восстановлению Мариуполя и Волновахи, потом будем работать в рамках координационной деятельности, на местах изучаем ситуацию — это комплексный подход. Ни одна копейка не уйдет из бюджета»,— пообещал господин Спивак.

Сенатор от ДНР Наталья Никонорова задавать вопросов не стала, а просто предложила коллегам поддержать его кандидатуру, что они единогласно и сделали. После утверждения комитетами кандидатуры должны быть поддержаны сенаторами на пленарном заседании в пятницу, а затем Валентина Матвиенко доложит президенту о согласовании назначений.

Андрей Прах