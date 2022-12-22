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Присоединенные территории не остались без надзора

Сенаторы поддержали кандидатуры прокуроров четырех субъектов

Президент Владимир Путин внес на согласование Совета федерации (СФ) кандидатуры прокуроров четырех новых регионов. «Местным» среди них оказался только один — действующий руководитель надзорного органа Донецкой народной республики Андрей Спивак. Главами прокуратур Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей президент предложил назначить заместителей прокуроров, работавших в «старых» российских регионах — Дагестане, Ростовской и Кировской областях: Глеба Михайлова, Кирилла Осипчука и Андрея Петрова. В новых областях, в отличие от народных республик, ведомство приходится создавать с нуля.

Совместное заседание комитетов Совета федерации по конституционному законодательству, обороне и федеративному устройству

Совместное заседание комитетов Совета федерации по конституционному законодательству, обороне и федеративному устройству

Фото: Совет Федерации

Совместное заседание комитетов Совета федерации по конституционному законодательству, обороне и федеративному устройству

Фото: Совет Федерации

Представление президента в четверг на совместном заседании рассмотрели комитеты СФ по конституционному законодательству, обороне и федеративному устройству. С коротким представлением каждого кандидата выступил первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. Он напомнил, что подразделения ведомства в новых субъектах были созданы 7 ноября. В тот же день господа Спивак, Михайлов, Осипчук и Петров были назначены исполняющими обязанности прокуроров. По словам господина Разинкина, наиболее крупная из вновь созданных прокуратур — донецкая — насчитывает почти 1 тыс. сотрудников, в их числе 681 прокурорский работник. Штатное расписание луганской прокуратуры составляет 745 единиц (537 прокурорских работников), запорожской — 328 единиц, херсонской — 203.

Первым сенаторы рассмотрели представление на Глеба Михайлова. Господин Разинкин назвал его «высококвалифицированным специалистом», под надзором которого в Дагестане находилось исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних сирот: «За текущей год из 393 нуждающихся детей 345 были обеспечены жильем». «Постараюсь оправдать доверие»,— коротко рапортовал сам господин Михайлов. Напомним, бывший генпрокурор Луганской республики Сергей Горенко был убит 16 сентября — до референдумов и присоединения ЛНР к России.

С вопросом к кандидату обратилась луганский сенатор, замсекретаря генсовета ЕР Дарья Лантратова. Как и остальные члены СФ от новых территорий, она была назначена на свой пост в минувший вторник (см. “Ъ” от 21 декабря) и пока даже не успела получить удостоверение (церемония пройдет перед пленарным заседанием 23 декабря). «Как вы оцениваете готовность кадрового состава?» — поинтересовалась госпожа Лантратова у Глеба Михайлова. В ответ прокурор констатировал высокий интерес к службе: «Основная масса сотрудников — это как раз местный потенциал, люди работали и доказали свою работоспособность». По словам господина Михайлова, часть штата уже проходит курсы переподготовки в Генпрокуратуре РФ, части еще предстоит это сделать. Комитеты единогласно одобрили кандидатуру Глеба Михайлова.

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Следом была рассмотрена кандидатура Кирилла Осипчука, которого Анатолий Разинкин охарактеризовал как «опытного юриста», под надзором которого в Ростовской области была «активизирована работа по исполнению федерального законодательства»: например, в текущем году восстановлены права более 4 тыс. «обманутых дольщиков». Сам господин Осипчук рассказал, что ему, в отличие от коллеги из ЛНР, «в наследство ничего не досталось» и ведомство в Запорожской области приходится создавать фактически с нуля. Пока что в региональной прокуратуре работают лишь трое — сам господин Осипчук и два его заместителя, которые в основном занимаются организационно-техническими вопросами. Впрочем, уже в январе ведомство планирует перейти к полноценной работе: «Сформирован костяк аппарата, идет подбор на конкретные должности, уже есть 25 человек. Создан резерв, как правило — с территории РФ».

Запорожский сенатор Дмитрий Ворона обратил внимание Кирилла Осипчука на безопасность сотрудников прокуратуры «в этой тяжелой криминогенной обстановке» и рекомендовал создать специальное подразделение, которое бы ее обеспечивало. После этого комитеты также единогласно поддержали утверждение кандидата в должности.

Третьим заслушали представление на Андрея Петрова. По словам Анатолия Разинкина, в Кировской области он проявил выдающиеся организационные способности, курируя надзор на досудебной стадии, вопросы безопасности, международных отношений и противодействия экстремизму. «Прокуратура Херсонской области проходит стадию становления, подобраны кандидаты»,— коротко выступил сам господин Петров. Вопрос ему задал херсонский сенатор Константин Басюк: «В течение какого срока вы сможете полноценно развернуть штат?» Прокурор отвечал, что в январе ведомство приступит к полноценной работе, и его кандидатуру немедленно поддержали.

Наконец, последним было рассмотрено представление на Андрея Спивака. Господин Разинкин напомнил, что он занимал пост генпрокурора ДНР с 2018 года и принимал «непосредственное участие в создании и становлении прокуратуры республики». Отдельно заместитель генпрокурора РФ подчеркнул, что господин Спивак «лично выезжал на места боевых действий, руководил процессом по документированию незаконной деятельности полка "Азов" (признан экстремистским и запрещен в РФ) и иных формирований». «Люди все проверенные, мы с честью выполним наши обязанности по защите интересов России»,— отрапортовал Андрей Спивак.

Заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству Дмитрий Кузьмин поинтересовался у донецкого прокурора, как он собирается контролировать эффективность расходования бюджетных средств, в том числе выделенных на восстановление инфраструктуры.

«Сейчас идет активная работа в штабах по восстановлению Мариуполя и Волновахи, потом будем работать в рамках координационной деятельности, на местах изучаем ситуацию — это комплексный подход. Ни одна копейка не уйдет из бюджета»,— пообещал господин Спивак.

Сенатор от ДНР Наталья Никонорова задавать вопросов не стала, а просто предложила коллегам поддержать его кандидатуру, что они единогласно и сделали. После утверждения комитетами кандидатуры должны быть поддержаны сенаторами на пленарном заседании в пятницу, а затем Валентина Матвиенко доложит президенту о согласовании назначений.

Андрей Прах

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