Помилование в экспресс-режиме
Когда Валерия Чекалина сможет выехать для лечения за границу
Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. С этой просьбой к президенту она обратилась 12 ноября. Ранее ее адвокаты пытались добиться разрешения на лечение в Китае, где ей рекомендовали пройти CAR-T, терапию от онкологии. Однако приговор не позволял покинуть Россию.
Лерчек была осуждена на пять лет условно и получила штраф на сумму более 760 млн руб. за незаконный вывод денег за рубеж. По версии следствия, Чекалинa и ее бывший муж после продажи фитнес-марафонов направляли деньги на счета зарубежного банка и предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Для этого, как считают правоохранители, супруги использовали подложные документы. Сами обвинения блогер не признавала.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о помиловании приняли по гуманным соображениям:
«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности. Очевидно, что экономический ущерб для государства был очень большой. Но вместе с тем в учет было принято, прежде всего то, что речь идет о женщине, которая больна терминальным заболеванием, а также, что у нее есть несовершеннолетние дети, что и стало причиной для принятия такого решения».
После новости о помиловании Валерия Чекалина записала видеообращение, в котором поблагодарила Владимира Путина за принятое решение. Она отметила, что это ее шанс на жизнь и продолжение лечения. В беседе с “Ъ FM” ее адвокат Константин Третьяков пояснил, что назначенные судом штрафы будут также сняты:
«Поскольку Валерия помилована, и в помиловании не содержится каких-то изъятий касательно того, на какой вид наказания это распространяется, мы исходим из того, что снято полностью все. Поскольку юридический вопрос, касающийся уголовного дела в связи с этим, утрачивает свою актуальность, у нас возникают сугубо технические вопросы, связанные с выездом Валерии на лечение в Китай.
Здесь два аспекта. Первый — это вопрос того, когда клиника теперь сможет ее принять, потому что это большой медицинский центр, который загружен. Предыдущая дата, на которую была согласована возможность приема Валерии на лечение, прошла. Сейчас в срочном порядке актуализируем эту информацию. Второй аспект связан с изъятием загранпаспорта. Он был изъят во время судебного рассмотрения дела, когда прокуратура поднимала шум по поводу того, что Валерия может скрыться.
Конечно, большой вопрос, куда может скрыться женщина с четвертой стадией онкологии и с четырьмя малолетними детьми на руках, одному из которых несколько месяцев. Но тогда, чтобы никого не раздражать и не обострять ситуацию, загранпаспорт был добровольно передан инспектору Федеральной службы исполнения наказаний. Нужно этот паспорт забрать».
Позже стало известно, что документ блогеру вернули. Об этом сообщает ТАСС. Валерия Чекалина поблагодарила ФСИН, УИИ и Миграционную службу в содействии его скорейшего получения.
Дело Валерии Чекалиной выделили в отдельное производство в марте из-за ухудшения здоровья. Рак у нее был обнаружен после рождения четвертого ребенка в феврале 2026-го. Позже блогер сообщила, что болезнь прогрессирует: метастазы появились в том числе в легких. Такое помилование можно назвать прецедентом, заметил адвокат, учредитель «Московского правозащитного центра» Михаил Салкин:
«О таких случаях, что касается помилования, мне неизвестно. Собственно, институт помилования считается одним из самых сложных и долгих: формально нужно подать заявление во ФСИН, которое будет передано дальше по инстанциям до главы субъекта региона, и только он потом передает это в администрацию президента. Процесс мог занимать годы.
Столь быстрая процедура говорит о том, что, видимо, все эти формальные процедуры не были соблюдены, и президент просто решил совершить акт помилования, потому что Конституция никаких ограничений для этого не делает. Глава государства может в любой момент помиловать любого осужденного, если ему этого захочется».
Валерия Чекалина начала вести блог 15 лет назад. Сначала она рассказывала подписчикам о фитнесе, питании, похудении и уходе за собой, в том числе во время беременности. Со временем паблик превратился в полноценный бизнес. В 2016-м Чекалина запустила собственный косметический бренд, а годом позже — фитнес-марафоны «Идеальное тело», которые не раз становились поводом для критики и судебных претензий со стороны участников. В 2020-м Forbes включил Валерию в рейтинг самых высокооплачиваемых российских блогеров: она заняла седьмое место с годовым доходом в $600 тыс. Еще спустя три года косметический бизнес бывших супругов оценивался уже в 10 млрд руб.