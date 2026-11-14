Помилование в экспресс-режиме

Здесь два аспекта. Первый — это вопрос того, когда клиника теперь сможет ее принять, потому что это большой медицинский центр, который загружен. Предыдущая дата, на которую была согласована возможность приема Валерии на лечение, прошла. Сейчас в срочном порядке актуализируем эту информацию. Второй аспект связан с изъятием загранпаспорта. Он был изъят во время судебного рассмотрения дела, когда прокуратура поднимала шум по поводу того, что Валерия может скрыться.