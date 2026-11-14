Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
МирПереговоры

Песков: Россия не будет ставить условия по переговорной группе европейцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена ставить условия по составу переговорной группы от Европейского союза для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Купить фото
«Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная»,— сказал господин Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву.
Он подчеркнул, что российская сторона считает полезным диалог с представителями Европы для понимания, насколько их позиция может способствовать мирному процессу. При этом официальные лица Кремля отмечают, что для России важнее содержательная позиция переговорщиков, а не их личности.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры стран ЕС согласовали состав делегации для экспертных переговоров по Украине. В нее войдут представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Совета ЕС. Предполагается, что переговорщики будут на уровне советников по национальной безопасности, а вопрос участия лидеров остается открытым.
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
Дмитрий Песков
Последние новости о военной операции на Украине