Песков: Россия не будет ставить условия по переговорной группе европейцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена ставить условия по составу переговорной группы от Европейского союза для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.
«Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная»,— сказал господин Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву.
Он подчеркнул, что российская сторона считает полезным диалог с представителями Европы для понимания, насколько их позиция может способствовать мирному процессу. При этом официальные лица Кремля отмечают, что для России важнее содержательная позиция переговорщиков, а не их личности.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры стран ЕС согласовали состав делегации для экспертных переговоров по Украине. В нее войдут представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Совета ЕС. Предполагается, что переговорщики будут на уровне советников по национальной безопасности, а вопрос участия лидеров остается открытым.