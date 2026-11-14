Песков: Россия не будет ставить условия по переговорной группе европейцев

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры стран ЕС согласовали состав делегации для экспертных переговоров по Украине. В нее войдут представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Совета ЕС. Предполагается, что переговорщики будут на уровне советников по национальной безопасности, а вопрос участия лидеров остается открытым.