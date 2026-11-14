МИД РФ: фон дер Ляйен признала переплаты ЕС за газ из-за своих решений

Он отметил, что с начала 2026 года ЕС переплатил за совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом. Несмотря на снижение объемов поставок, европейские страны продолжают закупать российские энергоресурсы. По словам Биричевского, только с 2022 года они заплатили за российское энергосырье около $320 млрд.