МИД РФ: фон дер Ляйен признала переплаты ЕС за газ из-за своих решений
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически признала, что Евросоюз переплатил за импорт газа из-за решений Брюсселя. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью ТАСС.
Он отметил, что с начала 2026 года ЕС переплатил за совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом. Несмотря на снижение объемов поставок, европейские страны продолжают закупать российские энергоресурсы. По словам Биричевского, только с 2022 года они заплатили за российское энергосырье около $320 млрд.
Дипломат подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых участников мирового энергетического рынка и надежным поставщиком газа. Она занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе — по добыче. Попытки изолировать такого крупного производителя в условиях растущего спроса на энергоносители выглядят риторическими.