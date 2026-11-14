Лыжник Коростелев выиграл классическую разделку в финском Муонио

Соревнования в Муонио завершатся 15 ноября гонками с раздельным стартом свободным стилем. Турнир проводится под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) как этап подготовки к зимнему сезону. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе по решению CAS, что позволяет им возвращаться на международные старты индивидуально.