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Спорт

Лыжник Коростелев выиграл классическую разделку в финском Муонио

Российский лыжник Савелий Коростелев одержал победу в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на предсезонных соревнованиях FIS в финском Муонио. Российский спортсмен преодолел дистанцию за 25 минут 35,5 секунды, став единственным российским участником на этой дистанции.

Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Вторым финишировал финн Ари Луусуа, который уступил победителю 5,4 секунды, третье место занял норвежец Эрик Вальнес с отставанием 21,3 секунды. Среди женщин в аналогичной гонке победу одержала итальянка Катерина Ганц. Российские лыжницы Наталья Терентьева и Дарья Непряева заняли шестое и девятое места соответственно.
Соревнования в Муонио завершатся 15 ноября гонками с раздельным стартом свободным стилем. Турнир проводится под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) как этап подготовки к зимнему сезону. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе по решению CAS, что позволяет им возвращаться на международные старты индивидуально.
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