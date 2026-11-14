Лыжник Коростелев выиграл классическую разделку в финском Муонио
Российский лыжник Савелий Коростелев одержал победу в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на предсезонных соревнованиях FIS в финском Муонио. Российский спортсмен преодолел дистанцию за 25 минут 35,5 секунды, став единственным российским участником на этой дистанции.
Вторым финишировал финн Ари Луусуа, который уступил победителю 5,4 секунды, третье место занял норвежец Эрик Вальнес с отставанием 21,3 секунды. Среди женщин в аналогичной гонке победу одержала итальянка Катерина Ганц. Российские лыжницы Наталья Терентьева и Дарья Непряева заняли шестое и девятое места соответственно.
Соревнования в Муонио завершатся 15 ноября гонками с раздельным стартом свободным стилем. Турнир проводится под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) как этап подготовки к зимнему сезону. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе по решению CAS, что позволяет им возвращаться на международные старты индивидуально.