На подлете к Москве сбили три беспилотника

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Незадолго до этого московский аэропорт Домодедово чуть менее часа работал с ограничениями. С 13:56 до 14:45 воздушная гавань принимала и отправляла рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Сейчас Домодедово работает в штатном режиме. О введении ограничений в работу остальных московских аэропортов не сообщалось.