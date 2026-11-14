На подлете к Москве сбили три беспилотника
Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом в Telegram сообщил мэр города Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Незадолго до этого московский аэропорт Домодедово чуть менее часа работал с ограничениями. С 13:56 до 14:45 воздушная гавань принимала и отправляла рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Сейчас Домодедово работает в штатном режиме. О введении ограничений в работу остальных московских аэропортов не сообщалось.