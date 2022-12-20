В Совет федерации подошло пополнение

Во вторник власти новых субъектов РФ определились со всеми своими представителями в Совете федерации (СФ). От Народных советов (парламентов) Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сенаторами стали депутаты Александр Ананченко и Ольга Бас. Врио главы ДНР Денис Пушилин делегировал в СФ бывшего министра иностранных дел республики Наталью Никонорову, врио главы ЛНР Леонид Пасечник — замсекретаря генсовета «Единой России» Дарью Лантратову, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий — бывшего украинского министра Дмитрия Ворону, а врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо — хабаровского предпринимателя Константина Басюка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаги новых регионов были установлены в Совете федерации еще в начале ноября (на фото), но их представители были делегированы в верхнюю палату лишь спустя полтора месяца

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Флаги новых регионов были установлены в Совете федерации еще в начале ноября (на фото), но их представители были делегированы в верхнюю палату лишь спустя полтора месяца

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Пакет» назначений новых сенаторов утром во вторник открыли луганские депутаты, единогласно утвердив в должности Ольгу Бас, представляющую общественное движение «Мир Луганщине» (в республиканских парламентах нет партий). С 2017 года и до недавнего времени госпожа Бас работала руководителем администрации главы ЛНР Леонида Пасечника, однако 2 декабря Центризбирком ЛНР передал ей вакантный мандат, образовавшийся в результате досрочной отставки депутата Михаила Голубовича. Напомним, по закону «О формировании СФ» законодательный орган российского региона может наделить сенаторскими полномочиями только парламентария. Госпожа Бас — выходец из юридической сферы: она работала в прокуратуре Луганской области Украины, управлении юстиции, районном суде Луганска и областном апелляционном суде. После провозглашения суверенитета ЛНР в 2014 году упоминалась как сотрудник Министерства госбезопасности народной республики, курирующая судебную систему.

Практически одновременно сенатора по «законодательной квоте» утвердили и депутаты ДНР. Им стал бывший премьер республики Александр Ананченко, занимавший этот пост с 2018 года. 8 июня 2022 года Денис Пушилин отправил его в отставку вместе с кабинетом министров и предложил «возглавить развитие госсектора».

Как и госпожа Бас, господин Ананченко стал депутатом совсем недавно — 16 декабря избирком ДНР передал ему вакантный мандат в составе фракции общественного движения «Донецкая Республика».

Господин Ананченко — местный политик, бывший топ-менеджер нескольких украинских предприятий. После провозглашения независимости ДНР вошел в администрацию главы республики, где руководил управлением стратегии развития промышленности. В отличие от луганских коллег, донецкие депутаты наделили Александра Ананченко полномочиями не единогласно — были воздержавшиеся.

Первого сенатора по «губернаторской квоте» назначили уже в Донецке. Двумя указами подряд Денис Пушилин сначала освободил от должности министра иностранных дел республики Наталью Никонорову, а затем — наделил ее полномочиями представлять новый субъект в Совфеде. Отметим, МИД ДНР должен прекратить существование до 1 января. В ЛНР аналогичный орган уже ликвидирован. Госпожа Никонорова —уроженка Донецка. Она получила юридическое образование в Киеве, с 2006 по 2012 год работала в аппарате Верховной рады Украины. После провозглашения суверенитета народной республики устроилась в аппарат Народного совета ДНР. В 2016 году получила министерский пост.

Следом представителя в Совфед делегировал запорожский руководитель Евгений Балицкий. Его выбор пал на Дмитрия Ворону — уроженца Донецка и бывшего высокопоставленного украинского чиновника времен Виктора Януковича. Господин Ворона начинал карьеру в должности заместителя министра охраны окружающей среды Украины, в 2010 году был назначен на пост замминистра внутренних дел, а уже через полгода — главы Государственной миграционной службы Украины. Еще через полгода господин Ворона вернулся в МВД, откуда в 2012 году перешел на должность заместителя министра юстиции. С февраля 2013 года по март 2014-го — глава Государственной регистрационной службы Украины.

После смены власти в Киеве в феврале 2014 года Дмитрий Ворона перебрался в Крым, где спустя три года получил статус советника главы республики Сергея Аксенова, а также российское гражданство.

С 2020 года по февраль 2022-го возглавлял «Корпорацию развития» полуострова. Крымские источники “Ъ” обращают внимание на то, что господин Ворона и Евгений Балицкий — бывшие соратники по украинской Партии регионов (господин Балицкий был депутатом Верховной рады с 2012 по 2019 год) и «достаточно давно и хорошо знают друг друга».

Затем своего представителя в СФ назвал врио главы ЛНР Леонид Пасечник — он наделил такими полномочиями заместителя секретаря Генсовета «Единой России», референта управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дарью Лантратову. Госпожа Лантратова, в отличие от всех перечисленных, до начала СВО не имела отношения к Донбассу и делала карьеру в федеральных органах власти. Однако после начала СВО она регулярно посещала нынешние новые территории, в том числе ЛНР, с гуманитарными миссиями.

Наконец, под вечер вторника была закрыта херсонская вакансия (напомним, Запорожская и Херсонская области делегируют в СФ только по одному сенатору, поскольку у них нет действующих законодательных органов). Врио губернатора Владимир Сальдо наделил полномочиями председателя совета директоров хабаровского аэропорта, предпринимателя Константина Басюка. Выпускник Высшей школы КГБ СССР, бывший сотрудник ФСБ, он рассматривался в качестве одного из кандидатов на должность врио губернатора Хабаровского края после ареста Сергея Фургала летом 2020 года, но пост тогда в итоге достался депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. По словам источников “Ъ”, уже тогда господин Басюк был не против занять сенаторский пост.

По словам политолога Ростислава Туровского, «пакетное» назначение сенаторов имеет символический характер и показывает стремление федерального центра поскорее заполнить образовавшуюся вакансию, «поскольку были разговоры, что есть затруднения с формированием списков кандидатов в сенаторы».

«Откладывать, конечно, было бы неправильно. Нужно было пресечь эти разговоры и еще раз подчеркнуть, что новые регионы интегрируются в состав федерации»,— говорит эксперт. Преобладание местных политиков господин Туровский считает закономерным, однако отмечает, что «не обошлось и без влияния федерального центра, в данном случае оно проявилось в назначении Лантратовой». Константина Басюка можно также условно отнести к «федеральной квоте», добавляет политолог: «Басюк считался претендентом на политические должности в своем регионе, но в итоге получил пост сенатора». Господин Туровский напоминает, что по итогам намеченных на сентябрь 2023 года выборов новые субъекты должны сформировать органы власти по российским законам, и тогда вновь встанет вопрос об их представителях в СФ.

Андрей Прах; Александр Дремлюгин, Симферополь