Песков предложил обсудить с Европой ее возможную роль в мирных переговорах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве было бы полезно провести прямой диалог с европейскими представителями, чтобы понять, насколько их позиция способна помочь мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Александру Юнашеву, комментируя возможность участия европейских стран в следующем раунде переговоров.
По словам господина Пескова, «было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу». При этом представитель Кремля отметил, что Москва не намерена выдвигать требования по составу возможной европейской делегации для этих переговоров.
Ранее власти Эстонии предложили двух кандидатов на роль переговорщиков от ЕС — главу евродипломатии Каю Каллас или руководителя Евросовета Антониу Кошту.