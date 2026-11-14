Песков предложил обсудить с Европой ее возможную роль в мирных переговорах

По словам господина Пескова, «было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу». При этом представитель Кремля отметил, что Москва не намерена выдвигать требования по составу возможной европейской делегации для этих переговоров.