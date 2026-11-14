Генпрокурор Казахстана потребовал проверить сбои в сервисах «Яндекса»

«В адрес комитета направлено требование о проведении проверок по фактам сбоев в работе сервисов компании "Яндекс"», — отмечается в документе. Господин Асылов также сообщил, что Генпрокуратура проводит комплексную проверку деятельности комитета, осуществляющего госконтроль в сфере персональных данных. Вопросы законности сбора, хранения и передачи данных, а также полнота мер по защите прав граждан будут тщательно изучены с последующей правовой оценкой.