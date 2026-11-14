Генпрокурор Казахстана потребовал проверить сбои в сервисах «Яндекса»
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов потребовал от комитета информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития провести проверку по фактам сбоев в работе сервисов Yandex Qazaqstan. Об этом сообщается в ответе господина Асылова на депутатский запрос, опубликованном на сайте Курултая (однопалатного парламента) республики.
«В адрес комитета направлено требование о проведении проверок по фактам сбоев в работе сервисов компании "Яндекс"», — отмечается в документе. Господин Асылов также сообщил, что Генпрокуратура проводит комплексную проверку деятельности комитета, осуществляющего госконтроль в сфере персональных данных. Вопросы законности сбора, хранения и передачи данных, а также полнота мер по защите прав граждан будут тщательно изучены с последующей правовой оценкой.
Ранее депутат Ляззат Жылкыбаева обратилась к генпрокурору из-за сбоев 11 октября. По ее словам, компания объяснила инцидент дефектом зарубежной инфраструктуры, хотя в Казахстане законодательно закреплено требование хранить персональные данные граждан на серверах внутри страны.