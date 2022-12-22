Песков не согласен с Пашиняном в оценках работы российских миротворцев в Карабахе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских миротворцах в Нагорном Карабахе. Господин Пашинян сегодня заявил, что они не обеспечили неприкосновенность Лачинского коридора и не помешали Азербайджану его заблокировать. Дмитрий Песков ответил, что миротворцы действуют «в соответствии с духом и буквой документов».

«Российские миротворцы делают все возможное для того чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. Действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые подписали стороны. Мы, безусловно, с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим работу, дискуссию»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM».

Господин Песков также подчеркнул, что Россия продолжит обсуждать с Арменией и союзниками обсуждать решение сложившейся проблемы.

Сегодня, 22 декабря, выступая на заседании кабмина Армении, господин Пашинян раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение своих обязательств. «Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор»,— сказал он.

12 декабря Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Карабах и Армению — закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана. 13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах. 20 декабря участники заседания Совбеза ООН заявили о необходимости разблокировать маршрут.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения воззвала к Совбезу ООН».

Милена Костерева