В Карабахе нашлись протестные ископаемые

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) столкнулась с серьезным кризисом. Жители Азербайджана перекрыли дорогу Степанакерт—Горис, лишив местное население связи с Арменией. Затем власти НКР сообщили о прекращении подачи туда газа, обвинив в этом Азербайджан. Баку обвинения отвергает, а перекрытие дороги считает вполне обоснованными действиями общественников. Это первое серьезное испытание для бизнесмена Рубена Варданяна, чуть больше месяца назад вступившего в должность главы правительства НКР. Впрочем, не только для него: события развиваются в зоне ответственности миротворцев РФ, которые пока не смогли разрешить кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Resul Rehimov / Anadolu Agency / AFP Фото: Resul Rehimov / Anadolu Agency / AFP

Экологическое перекрытие

Дорога Степанакерт—Горис, связывающая НКР с Арменией, перекрыта с 12 декабря в том месте, где она раздваивается в направлении города Шуша (армянское название — Шуши). Российские миротворцы и азербайджанские военные там стоят буквально в десятке метров друг от друга. Сначала в этом районе появились азербайджанские экоактивисты и другие общественники. Они заблокировали движение по единственной трассе, связывающей НКР с Арменией. Затем появились палатки. В акции, если судить по распространяющимся в соцсетях видео, участвуют десятки общественников, которые пропускают только технику с маркировкой российского миротворческого контингента.

Участники акции сразу заявили, зачем они пришли: это протест против бесконтрольного освоения природных ресурсов Карабаха. Кроме того, они выступают за то, чтобы начал работать механизм мониторинга добычи полезных ископаемых. По словам участницы акции Айтен Гусейналиевой, которую цитирует азербайджанское издание Trend, главная цель протеста — «пресечение незаконной эксплуатации армянами природных ресурсов Азербайджана и создание условий для работы группы по экологическому мониторингу».

Ранее азербайджанские СМИ сообщали: на переговорах с командованием российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, проходивших 3 и 7 декабря, якобы была достигнута договоренность о том, что азербайджанские эксперты из Минэкономики и других ведомств 10 декабря начнут мониторинг добычи полезных ископаемых на территории НКР, которая осталась неподконтрольной Баку после войны 2020 года. Речь, как указывалось в сообщениях, шла об инспекциях на золоторудном и медно-молибденовом месторождениях. Однако мониторинг так и не начался, что и вызвало протесты.

На вкладке сайта Минобороны России, посвященной миротворческой операции в Нагорном Карабахе, “Ъ” не удалось обнаружить информацию о переговорах военных РФ с азербайджанской стороной. Во всяком случае, в информационных бюллетенях о деятельности российских миротворцев об этом не упоминается. Но есть сообщение о перекрытии дороги и переговорах о ее разблокировании. В информационном бюллетене от 13 декабря говорится, что «в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано», и тут же указывается: «12 декабря азербайджанской стороной заблокирована автомобильная дорога Степанакерт—Горис. Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт—Горис».

Между тем действия активистов по сути поддержали азербайджанские и турецкие власти. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на брифинге 12 декабря, что Баку требует прекращения незаконной эксплуатации месторождений в Карабахе.

«Мы наблюдали интенсификацию незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Незаконная деятельность должна быть прекращена»,— сказал чиновник. Комментируя ситуацию на дороге Степанакерт—Горис, господин Гаджиев отметил: «Активисты гражданского общества, представители неправительственных организаций, другие активисты и группы собрались на дороге Шуша—Ханкенди—Лачин (Ханкенди — азербайджанское название Степанакерта.— “Ъ”), чтобы выразить свой протест».

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу высказался о ситуации в Карабахе после трехстороннего саммита в Туркмении (см. материал на этой странице). «В этом вопросе Азербайджан прав как с юридической точки зрения, так и с точки зрения справедливого противодействия незаконной деятельности. Именно поэтому мы поддерживаем Азербайджан в этой справедливой борьбе»,— цитирует господина Чавушоглу агентство АПА.

Турецкий министр добавил, что российская сторона должна сотрудничать с Азербайджаном в вопросе освоения недр, а армянское население, проживающее в зоне временного размещения российских миротворцев, не должно препятствовать мониторингу с азербайджанской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава правительства НКР Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава правительства НКР Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В условиях полной блокады»

Тем временем возникла новая проблема. 13 декабря прекратилось газоснабжение НКР. И власти непризнанной республики, обвинившие Баку в транспортной блокаде, теперь обвиняют Азербайджан еще и в попытке энергетического удушения.

Азербайджанская сторона эти обвинения отвергла. Компания «Азеригаз» выпустила пресс-релиз, в котором заявила: «Поставки газа на территории временного размещения российских миротворцев осуществляются Арменией, и указанные территории не интегрированы в систему газоснабжения нашей страны». При этом в компании отметили, что «в связи с холодными погодными условиями в других горных и предгорных районах Азербайджана также происходят сбои в работе газопроводов». Чтобы обеспечить устойчивую подачу газа, «Азеригаз» намерена провести диагностику трубопроводов.

В Степанакерте, однако, настаивают, что именно Баку несет ответственность за отключение газа. «Они могут что угодно говорить. Труба проходит по подконтрольной им территории. Не верится в такие совпадения, что случайно произошла авария. Второй раз уже за этот год (ранее отключение газа было в марте.— “Ъ”)»,— сказал “Ъ” глава правительства НКР Рубен Варданян, осенью перебравшийся из Москвы в Степанакерт и вступивший в должность премьера в начале ноября.

Общую ситуацию в республике он описал так: «Чтобы было понятно читателям в России, сложившаяся ситуация — это как блокада Ленинграда, когда была перекрыта "дорога жизни". Еще один пример — вариант Западного Берлина, куда уголь возили самолетами (речь о действиях СССР в 1948–1949 годах.— “Ъ”)».

Господин Варданян выразил надежду, что властям НКР «тоже удастся организовать воздушный коридор и принимать грузы в аэропорту Степанакерта». «У нас еще есть электричество и телефонная связь, но момент, когда мы можем и этого лишиться, близок. Сейчас 120 тыс. человек, из которых 30 тыс. детей, отрезаны буквально от всего. Но при этом у нас все работает, функционирует, есть несгибаемая воля к тому, чтобы все преодолеть»,— сказал глава правительства НКР.

Для преодоления кризиса, сообщил Рубен Варданян, создан оперативный штаб, введены ограничения на продовольствие, на медикаменты. «Выстраиваем систему обеспечения населения всем необходимым в условиях полной блокады. Нужно, чтобы заработал аэропорт. Для этого необходимо давление международных организаций и всех стран, чтобы появился гуманитарный коридор и самолеты с гуманитарным грузом могли садиться в аэропорту Степанакерта. Это единственная возможность не зависеть от Азербайджана. Нужно международное соглашение, которое позволит гуманитарным самолетам прилетать в Арцах (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”). Это важное условие сохранения нас как общины здесь. Чтобы не повторялись такие ситуации снова. Аэропорт полностью функционален»,— отметил чиновник.

Комментируя возможное взаимодействие с Баку в целях преодоления нынешнего и других кризисов, господин Варданян повторил не раз высказанную им позицию: «Азербайджан должен понять, что надо признать Арцах стороной переговоров. И тогда все можно обсуждать. Здесь не толпа людей живет, это страна, это государство. Есть институты, парламент, правительство, президент, общественные организации. Нужно сесть и вести переговоры — другого варианта нет».

Маловероятно, что Баку пойдет на переговоры с непризнанной республикой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно, в том числе во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявлял, что вопрос Карабаха решен. После войны 2020 года азербайджанские власти говорят о республике как о своей суверенной территории, где компактно проживает армянское население.

Собеседник “Ъ” в российских госструктурах, знакомый с ситуацией в Карабахе, называет нынешнюю ситуацию звеном в цепочке тенденций. Он полагает, что причина — в накопившемся недовольстве Азербайджана реализацией договоренностей с Арменией, достигнутых при участии России, в части разблокирования важных для Баку коммуникаций. «Баку не устраивает затягивание переговоров с Ереваном. Там убедились, что давление, в том числе силовое, дает результаты»,— отмечает информированный чиновник.

Также, по его словам, вполне возможно, что последней каплей для Баку стало появление в НКР на руководящей должности Рубена Варданяна. «Появился человек, набирающий вес, делающий громкие заявления. Это насторожило Баку»,— предположил источник “Ъ”.

Нынешний кризис — действительно серьезное испытание для господина Варданяна, отказавшегося от гражданства РФ и переехавшего в Карабах ради того, чтобы, по его словам, сохранить Арцах. «Уход со своей земли означает конец истории. Это очень сложный момент для нас, поэтому надо сделать все, чтобы сохранить эту основу»,— говорил он в ноябре в интервью “Ъ”.

Владимир Соловьев