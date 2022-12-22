Посол Антонов: визит Зеленского в Вашингтон показал, что ни он, ни США к миру не готовы

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в США. По его мнению, визит продемонстрировал нацеленность Украины и США «на войну».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы. Нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram. Он также отверг «появляющиеся в американских СМИ тезисы» о том, что РФ не проявляет заинтересованности в достижении мира. Дипломат отметил, что «российская позиция была неоднократно озвучена президентом России».

Анатолий Антонов считает, что во время визита господина Зеленского «по сути объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против нашей страны». «До полной победы над нами»,— добавил посол. Он считает, что «во главу угла ставится маниакальная идея "победы над русскими на поле боя"».

Дипломат обратил внимание, что США решили отправить Украине комплексы Patriot, «несмотря на предупреждения» России. Как отметил господин Антонов, у Украины нет специалистов для обслуживания комплексов и что российские военные «систематично уничтожают» западное оружие на Украине. «Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать персонал, который станет управлять данными комплексами на территории Украины»,— добавил посол. Он также выразил озабоченность по поводу «рассуждений о гипотетической поставке украинцам ракет ATACMS и ударных БПЛА дальнего радиуса действия».

Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил в Конгрессе США. Американский лидер на пресс-конференции подтвердил, что Киев получит системы ЗРК Patriot. Господин Байден также заверил, что Украина открыта к диалогу о «справедливом мире». Господин Зеленский объяснил, что подразумевает под ним отсутствие компромиссов и «расплату за убытки».

Леонид Уварчев