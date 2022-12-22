Зеленский заверил Конгресс США в способности солдат ВСУ управлять американскими танками и самолетами

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Конгрессом США, заявил, что «не просит американских солдат воевать за Украину». Но, отметил он, украинские военные «способны прекрасно» справиться с управлением американскими танками и самолетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Мы не будем просить американских военных биться вместо нас, сражаться. Я хочу заверить вас, что украинские военные могут управлять американскими танками прекрасно. И самолетами тоже»,— сказал господин Зеленский (цитата по ТАСС).

В конце марта телеканал CNN сообщил, что украинская сторона запросила у США поставки боевых самолетов. Речь тогда шла о советских штурмовиках Су-25. Позже появилась информация о просьбах поставить истребители F-16.

В конце сентября издание Politico сообщило, что американские танки M1 Abrams стоят в приоритете среди запросов украинских властей. Издание отмечало, что в ответе на запрос были ссылки на сложности с логистикой и обслуживанием.