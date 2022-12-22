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Коммерсантъ FM
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Зеленский: Байден поддержал идею о проведении «мирного саммита»

Президент США Джо Байден поддержал инициативу Украины о проведении мирного саммита, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, реализация инициативы поспособствует восстановлению законного международного порядка и обеспечению лидерства США.

«Что касается мирного саммита, который может состояться: я счастлив, что президент Байден поддержал нашу инициативу. Дамы и господа, каждый из вас может помочь в ее реализации, чтобы обеспечить лидерство США»,— рассказал господин Зеленский в ходе выступления в американском Конгрессе (ее запись доступна на YouTube-канале The Washington Post).

Он подчеркнул, что предлагаемая украинским правительством «мирная формула» из 10 шагов может и должна быть реализована для обеспечения глобальной безопасности «на десятилетия вперед». «Вы можете ускорить нашу победу. Я знаю это. И это покажет любому потенциальному агрессору, что никто не может преуспеть, нарушая национальные границы, совершая преступления и властвуя над людьми против их воли»,— обратился Владимир Зеленский к парламентариям.

Зеленский выступил в Конгрессе США

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Ранее о том, что украинский президент упомянет в ходе речи к конгрессменам мирный саммит, который может пройти зимой, сообщил телеканал CNN. Формулу «10 шагов к миру» господин Зеленский впервые озвучил в ноябре во время выступления на саммите G20, она включает: ядерную и радиационную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российской армии и полную остановку боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации конфликта и фиксацию «окончания войны».

Андрей Сапожников

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