В Вашингтоне завершились переговоры Зеленского и Байдена

В Белом доме завершились переговоры президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Сначала переговоры были в формате «один на один», после — в составе делегаций. Встреча продлилась чуть более двух часов, после началась пресс-конференция двух президентов — с задержкой примерно на 20 минут от запланированного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция Владимира Зеленского (справа) и Джо Байдена

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Пресс-конференция Владимира Зеленского (справа) и Джо Байдена

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Пресс-конференцию начал Джо Байден. Во вступительной речи он подтвердил, что Украина получит от США системы ЗРК Patriot. Это передовой комплекс, который способен сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности на гораздо большей высоте, чем системы ПВО, предоставленные ранее.

В политической части своей речи Джо Байден сказал: «мы знаем», что у президента России Владимира Путина нет намерений останавливать «эту жестокую войну». По словам американского президента, Россия сейчас использует зиму «как оружие», «замораживает людей» на Украине.

Вместе с тем Джо Байден отметил, что Владимир Зеленский открыт к переговорам с Россией. В ответ украинский президент кивнул в знак подтверждения. После непродолжительного времени на пресс-конференции он начал свою вступительную речь.

Владимир Зеленский выразил надежду, что Конгресс США поддержит выделение очередного пакета помощи в размере $45 млрд. По его словам, за 300 дней конфликта отношения Украины с союзниками вышли «на новый этап». Ключевой вопрос ближайшего времени, по его словам,— выживание жителей Украины этой зимой. Он подчеркнул важность санкционного давления на Россию, а также движение к победе в следующем году.

После вступительный речей президенты начали отвечать на вопросы журналистов.

Для Владимира Зеленского визит в США — это первая зарубежная поездка с начала спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля. До этого на международных конференциях и мероприятиях он выступал по видеосвязи. Те переговоры, которые он вел очно с представителями других стран, проходили на Украине, в основном — в Киеве.

Подробнее о визите украинского президента в Вашингтон — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский встал на крыло».