Байден: Зеленский открыт к диалогу о «справедливом мире»

Украинская сторона заинтересована в достижении «справедливого мира» с Россией, а США, в свою очередь, готовы оказать Украине поддержку для усиления ее позиций во время потенциальных переговоров, заявил американский президент Джо Байден. Украинский лидер Владимир Зеленский пояснил, что «справедливый мир» для него предполагает отсутствие компромиссов с Россией.

«Для меня как президента "справедливый мир " — это никаких компромиссов… расплата за все убытки, нанесенные российской агрессией… В навязанной нам войне не может быть "справедливого мира"»,— заявил господин Зеленский в ходе пресс-конференции в Белом доме (ее запись доступна на YouTube-канале The Washington Post).

Ранее Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с однодневным визитом. Он встретился с Джо Байденом в Белом доме, также у него запланировано выступление в Конгрессе США перед представителями обеих палат парламента.

Андрей Сапожников