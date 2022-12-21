Владимир Зеленский встал на крыло

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно вылетел в США. Об этом сначала писали американские СМИ, а потом подтвердил Белый дом. Сообщается, что украинский лидер собирается выступить перед членами обеих палат Конгресса и встретиться с президентом США Джо Байденом. В то же время Белый дом анонсировал новый пакет помощи Украине, в который войдет батарея ПВО Patriot. Наблюдатели говорят о пропагандистских целях визита господина Зеленского. Основной же его практический смысл они связывают с тем, что скептики в американском Конгрессе могут помешать принятию рекордной помощи Киеву в размере $45 млрд и президента Украины привозят, чтобы он их переубедил. Корреспондент «Ъ» Екатерина Мур передает из Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского (в центре) и Джо Байдена (справа) в сентябре 2021 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского (в центре) и Джо Байдена (справа) в сентябре 2021 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Владимир Зеленский впервые с начала боевых действий на Украине покинет страну и 21 декабря прибудет в Вашингтон. Об этом первым во вторник вечером сообщило американское издание Punchbowl News. В среду Белый дом подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон и выступит во время совместной сессии обеих палат Конгресса. Также об этом написал украинский лидер в Twitter.

По информации Bloomberg и CNN, визит может быть приурочен к громкому объявлению о решении США поставить Украине системы Patriot. Кроме того, продолжает Axios, господин Зеленский получит возможность встретиться со скептиками в Конгрессе, которые не уверены в необходимости продолжения многомиллиардной военной помощи Киеву. Видимо, неслучайно спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала в своем письме к законодателям «обеспечить личное присутствие» на сессии в Конгрессе в среду.

Владимир Зеленский, возможно, попытается там склонить на свою сторону как можно больше оппозиционных законодателей.

Сам Владимир Зеленский написал, что цель поездки — укрепить устойчивость и обороноспособность Украины. В свою очередь, Белый дом анонсировал новый пакет помощи Украине на $2 млрд, в который войдет батарея ПВО Patriot.

Многие СМИ не исключают, что предполагаемый визит украинского лидера связан с тем, что Конгресс США во вторник обнародовал двухпартийный законопроект о расходах на 2023 финансовый год (.pdf), где на более чем 4 тыс. страниц описаны траты бюджета на общую сумму $1,7 трлн. Отдельное приложение к этому документу «Закон о дополнительных ассигнованиях Украины» (.pdf) включает дополнительные $45 млрд помощи Киеву.

В итоге из-за новых трат бюджет только одного Пентагона по сравнению с прошлым годом вырос примерно на 8%.

Это увеличение учитывает инфляционное давление на фонды американского военного ведомства, а также непредвиденные срочные расходы.

Из них, согласно документу, $27,9 млрд будет выделено на чрезвычайную поддержку Министерством обороны США Киева. Порядка $9 млрд из этих средств направят на оказание помощи по линии так называемой «Инициативы по содействию безопасности Украины», что подразумевает обучение персонала, выделение нового оборудования и вооружения, материально-техническое обеспечение. В этом разделе документ также позволяет министру обороны США принимать пожертвования от стран-партнеров на поддержку Украины. Чуть менее $12 млрд будет направлено на пополнение запасов вооружений, отправленных ранее Соединенными Штатами Киеву, и почти $7 млрд — на иную поддержку, в том числе и сотрудничество в области разведывательной деятельности, говорится в документе.

Крупные ассигнования также заложены на гуманитарную ($2,5 млрд) и экономическую помощь Украине ($13,4 млрд). Еще $560 млн предлагается отдать в Госдепартамент США на «безопасность Украины и других союзников».

Немаловажно, что финансирование только одной Украины по предложенному законопроекту превышает запрос Белого дома на эти нужды более чем на $7 млрд.

Напомним, в ноябре Джо Байден просил у Конгресса чуть менее $38 млрд, а глава Пентагона Ллойд Остин сетовал, что даже основной бюджет, а не только помощь Украине из-за партийных разногласий зависли воздухе. Если Конгресс не поторопится, Украине придется непросто, утверждал он. Однако переживания оказались напрасными: американские военные, похоже, получат все и даже с лихвой.

Белый дом сразу же отреагировал (.pdf) на публикацию многостраничного документа, отметив, что «администрация ценит постоянную двухпартийную поддержку» Украины, благодарна за увеличение финансирования и «настоятельно призывает к скорейшему принятию поправки Сенатом».

С большой долей вероятности можно ожидать, что прохождение этого законопроекта через Сенат — дело практически решенное. Единственный, кто мог бы реально остановить его утверждение (до того как республиканская Палата представителей примет дела в январе), был бы лидер республиканцев Митч Макконнелл. Он легко бы мог затянуть согласование через процедуру филибастера. Однако, как господин Макконнелл и обещал Владимиру Зеленскому в мае в рамках своего визита в Киев, он сделал все возможное, чтобы вопрос помощи Украине не был «политизирован» и не завяз в партийных разногласиях.

Во вторник лидер консерваторов лишь подтвердил свое намерение, заявив журналистам, что «по мнению большинства республиканцев, реальные потребности страны связаны с обеспечением того, чтобы Министерство обороны могло справиться с основными угрозами, исходящими от России и Китая», что также подразумевает оказание «помощи украинцам в их победе».

Господин Макконнелл не преминул похвалить Джо Байдена, заявив, что очень «гордится теми достижениями, которыми смогли вместе добиться с президентом-демократом, демократической Палатой представителей и демократическим Сенатом с помощью этого законопроекта».

Тем временем хотя у Митча Макконнелла, по всей видимости, достаточная поддержка республиканцев, она отнюдь не единогласная. Например, сенатор Рэнд Пол, выступая в Конгрессе во вторник, обрушился на своего лидера с жесткой критикой. Он настаивает, что этот документ добавляет $1,1 трлн к госдолгу США. «Так что же важнее, что больше угрожает стране? Есть ли риск вторжения иностранной державы, если мы не вложим $45 млрд в армию? Или мы подвергаемся большему риску, добавляя еще к долгу $31 трлн? Я думаю, что самый большой риск для нашей национальной безопасности — это наш долг»,— уверен законодатель. Кроме того, он заявил, что процесс того, как документ в 4 тыс. страниц пытаются заставить принять законодателей за пару дней, «попахивает», и он будет настаивать на внесении в него поправок. Однако пока неясно, сможет ли он через эту процедуру переломить ситуацию и притормозить законопроект.

Против принятия документа высказались еще 13 законодателей из Палаты представителей, которые направили своим коллегам в Сенате соответствующее письмо. Конгрессмен от Техаса Чип Рой заявил в своем Twitter, что они будут всеми возможными способами противодействовать этому закону. Хотя, конечно, эффективность этого противодействия в условиях, пока у демократов в Палате представителей большинство, под огромным вопросом.

С другой стороны, возникает вопрос: если законопроекту ничего не угрожает, зачем же тогда спешка с визитом господина Зеленского?

К слову, недовольны этим документом не только некоторые американские законодатели. Даже глава Twitter Илон Маск провел голосование на своей странице по этому поводу. Он спросил, поддерживают ли его пользователи принятие документа на $1,7 трлн. И 76% из более чем 1 млн опрошенных проголосовали «против».

Впрочем, даже если не считать выборку из читателей и поклонников миллиардера репрезентативной, есть и другие данные, что бесконтрольное расходование бюджетных средств правительством США, в том числе и на Украину, начинает вызывать беспокойство у американцев.

В частности, Washington Post анализирует данные соцопроса Chicago Council, проведенного в начале декабря. Согласно ему, около 2/3 американцев по-прежнему поддерживают помощь Украине, но эта поддержка начала слабеть. Особенно это заметно в стане республиканцев. В декабре помощь поддерживали 55% опрошенных, тогда как в марте таких было 80%. Кроме того, около 47% американцев считают, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к переговорам, отмечает издание.