Политологи пересчитали консенсусы

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) в среду подвел политические итоги года. Основными докладчиками стали два маститых политолога, вхожие как в администрацию президента, так и в «Единую Россию»: глава фонда Константин Костин и руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По мнению первого, в обществе сформировался новый консенсус, рейтинги власти стабильны, а «путинское большинство» перешло к версии 3.0, но при этом среди россиян наблюдается высокая «волатильность настроений». А господин Чеснаков добавил, что «как прежде» уже точно не будет, а как будет — станет известно после послания президента: и даже если оно не состоится и в 2023 году, то это тоже будет послание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В своем докладе Константин Костин изложил сразу десять пунктов, которые, по оценке экспертов ФоРГО, можно отнести к главным итогам года. И все они весьма благоприятны для российских властей.

В первую очередь докладчик отметил новый «общественный консенсус». Хотя в обществе есть разные группы, включая «рассерженных патриотов» и даже тех, кто не поддерживает специальную военную операцию (СВО), в целом россияне все равно оказались объединены идеей общего развития, общих ценностей, продолжения история страны, пояснил господин Костин. «Когда мы смотрим рейтинги поддержки президента, оценки происходящего в стране, мы видим, что эти общие цифры всегда выше цифр поддержки различного рода событий»,— отметил он, перейдя ко второму пункту — формированию «путинского большинства 3.0».

Тут у экспертов возник небольшой методологический спор. Константин Костин заявил, что первое «путинское большинство» существовало до присоединения Крыма, второе сформировалось после 2014 года, а третье — сейчас, при этом кто-то мог уйти из этой группы, а кто-то — «подтянуться с периферии». «Я не совсем согласен по поводу цифр 2.0, 3.0,— возразил Алексей Чеснаков.— На самом деле "путинское большинство" уже 5.0 или 6.0. И это важно, потому что "путинское большинство" 2012 года уже качественно было другим». Впрочем, за весь круглый стол это было единственным прямо артикулированным разногласием между его спикерами.

Господин Костин между тем продолжил перечислять итоги года: продемонстрированная стрессоустойчивость политической системы, антисанкционная работа правительства и Центробанка, проведение референдумов и интеграция новых территорий. В этот же список попала «национализация элит 2.0»: спецоперация актуализировала вопрос о «порте приписки» для российской элиты, пояснил докладчик. И если раньше этот вопрос прежде всего касался политической элиты, то теперь свой выбор пришлось сделать представителям деловых кругов и сферы культуры.

Также господин Костин отметил «усложнение общественно-политического потребления»: в условиях СВО у людей появился запрос на актуальную информацию в режиме реального времени, и за ней они обращаются и к соцсетям, и к интернет-СМИ. А из этого пункта вытекает и тезис о «высокой волатильности общественных настроений и оценок». Этот момент эксперт посоветовал особо учитывать партиям, так как их электорат до СВО и после — это разные люди. Наконец, замкнули десятку главных итогов года «действенный патриотизм» (работа волонтеров), в который оказалась вовлечена и молодежь, а также новая антиколониальная мировая повестка, драйвером которой стала Россия.

Алексей Чеснаков, в свою очередь, назвал уходящий год одним из самых парадоксальных, ведь он привнес во внутреннюю политику как определенность, так и неопределенность.

«Определенность — это начало СВО и необходимость адаптации системы под эти новые условия. Как прежде уже не будет, как говорил Владимир Путин»,— пояснил эксперт. Неопределенность же, по его словам, связана как раз с тем, как будет проходить эта адаптация. И ответы на это будут в послании президента, считает господин Чеснаков. Это выступление, по его мнению, станет одним из главных событий 2023 года, которое сыграет и роль «замера» перед стартом новой президентской кампании. А отвечая позже на вопросы журналистов, Алексей Чеснаков добавил, что «даже факт отсутствия послания тоже будет посланием».

По видеосвязи в круглом столе поучаствовали и региональные эксперты ФоРГО, но им, по сути, оставалось лишь подтвердить выводы московских коллег. Например, Елена Волова (Калининград) заявила, что СВО сделала калининградцев еще большими россиянами, чем они были, и призналась, что раньше люди в этом эксклаве симпатизировали полякам, но теперь даже болели против них на чемпионате мира по футболу. А представитель Уральского федерального округа Сергей Новопашин отметил роль губернаторов в управлении помощью, которую их жители готовы были оказывать фронту, и даже предложил в связи с этим именовать их «генерал-губернаторами».

Андрей Винокуров