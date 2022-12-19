Все для фронды, все для победы

Белый дом ведет переговоры с умеренными республиканцами, убеждая их сохранить темп поставок помощи Украине в новом году. Как сообщило издание Politico, сейчас администрация США озабочена как сменой власти в Палате представителей Конгресса в январе, так и нарастающей усталостью от российско-украинского конфликта в Европе. Энергетический кризис, риск рецессии, наплыв мигрантов в Старом Свете, а также призывы внутри США сократить американскую помощь или придать ей большую прозрачность — все это вынуждает президента Джо Байдена и его команду убеждать американских и зарубежных политиков не сбавлять обороты поддержки Киева. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря вновь призвал союзников увеличить военные поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Зеленский не упускает возможности лишний раз призвать союзников увеличить военную поддержку Украины, а в администрации США опасаются, как бы она не пошла на спад

Фото: Ukrainian Presidency / Anadolu Agency / Getty Images Президент Владимир Зеленский не упускает возможности лишний раз призвать союзников увеличить военную поддержку Украины, а в администрации США опасаются, как бы она не пошла на спад

Фото: Ukrainian Presidency / Anadolu Agency / Getty Images

Уже 3 января 2023 года в Палате представителей Конгресса США власть от демократов перейдет к республиканцам, некоторые из которых уже ставили под сомнение предоставление «неограниченной помощи» Украине. Как сообщило издание Politico, советники Джо Байдена еще до выборов в частных беседах признавались, что в какой-то момент финансовая помощь Украине может замедлиться, во-первых, если сводки с фронтов исчезнут с первых полос мировых СМИ, а во-вторых, в случае перехода Конгресса под контроль республиканцев, обещающих ограничить поддержку Киева.

«Украина держится, боевые действия идут уже десять месяцев, однако испытания для администрации Байдена как внутри страны, так и за рубежом нарастают, по мере того как температура в Восточной Европе падает»,— пишет Politico.

Тем не менее США, будучи лидером коалиции по поддержке Киева, намерены предпринять все усилия, чтобы Украина получила всю необходимую помощь и смогла пережить зиму.

По словам координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, «Россия пытается вселить страх в сердца украинского народа… поскольку сейчас идет зима», Вашингтон же собирается «оставаться непоколебимым в оказании помощи Украине».

В Белом доме решили действовать превентивно и уже начали непубличные консультации с «умеренными республиканцами в Палате представителей, которые высказывались в поддержку финансирования» Украины, а также с лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, ранее последовательно выступавшим за помощь Киеву. Об этом рассказало издание Politico. С лидером республиканцев в нижней палате и потенциальным следующим спикером Кевином Маккарти ситуация обстоит сложнее. В ноябре он грозился, что из Вашингтона в Киев больше не будут отправляться «незаполненные чеки», в которые можно вписать любую сумму. После промежуточных выборов он несколько смягчил риторику, однако его будущее как спикера по-прежнему неопределенно, а значит, чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа однопартийцев, господин Маккарти будет вынужден внимательно прислушиваться к их рекомендациям и требованиям. Как это повлияет на его позицию, сейчас сказать сложно, однако присутствие в Конгрессе таких республиканцев, как Марджори Тейлор Грин, обещавшей «больше ни пенни Украине», не может не волновать администрацию Джо Байдена.

Другая головная боль Белого дома — единство в лагере союзников. С одной стороны, большинство официальных лиц стран Запада неоднократно заверяли, что готовы поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». И, как отмечает Politico, «высокопоставленные чиновники Белого дома до сих пор были впечатлены европейским единством», однако западные союзники, «хотя и продолжают поддерживать Киев, испытывают напряжение из-за энергетического кризиса и опасений рецессии».

Издание подчеркивает, что, несмотря на это, господину Байдену удалось убедить других союзников выразить безоговорочную поддержку Украине, однако новая волна беженцев из этой страны может стать очередным испытанием для Европы.

В Евросоюзе, кстати, уже звучат голоса, что на США боевые действия влияют не так сильно, как на Европу. А так как конца им пока не видно, Джо Байдену, видимо, придется поработать не только с внутренними, но и с зарубежными элитами, чтобы те и дальше придерживались заданного курса.

Беспокойство в связи со сложившейся ситуацией, отмечает Politico, растет и в Вашингтоне, и в Киеве. Между тем президент Украины Владимир Зеленский не снижает политико-дипломатической активности и использует любую возможность обратиться к союзникам и призвать их к еще большей активизации поддержки. Так, 19 декабря он по видеосвязи выступил перед собравшимися в Риге лидерами стран, входящих в Объединенный экспедиционный корпус (JEF). Эта структура была создана Великобританией еще в 2014 году и представляет собой военный союз повышенной готовности, в который входят десять стран, восемь из которых — члены НАТО, а Швеция и Финляндия — на пути к вступлению в альянс. Убеждать союзников не снижать темпы поддержки Киева, а по возможности их увеличивать в латвийскую столицу прилетел премьер Британии Риши Сунак.

В некоторой степени это любопытно тем, что после ухода с поста премьера Бориса Джонсона, а за ним и Лиз Трасс Вашингтон потерял в их лице особо активных сторонников максимальной военной поддержки Украины. Нынешний глава британского правительства Риши Сунак изначально вызывал беспокойство за океаном. Недавно, по информации телеканала BBC, он и вовсе поручил провести аудит помощи Киеву.

Тем не менее публично господин Сунак не отстает от своих предшественников и также обещает поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

В Риге он подчеркнул, что «односторонний призыв к прекращению огня со стороны России — абсолютно бессмысленный в нынешнем контексте». «Пока они не выйдут с захваченных территорий, не может и не должно быть никаких реальных переговоров»,— вполне на уровне господина Джонсона и госпожи Трасс высказался господин Сунак.

Выступая перед партнерами, Владимир Зеленский призвал «предоставить все то, что может не только сохранить имеющуюся динамику на поле боя, но и ускорить движение» ВСУ. Он попросил у Литвы системы NASAMS и «Стингеры», у Дании — гаубицы Caesar, у Швеции — артиллерийские системы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS 98 и самолеты Gripen, у Нидерландов — танки и артиллерийские боеприпасы, у Финляндии — снаряды 122- и 152-миллиметрового калибра, средства радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам, комплексы реактивной системы залпового огня MLRS, а у Великобритании и Норвегии — интенсифицировать поставки систем ПВО и снарядов к ним.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 декабря заявила, что США не только поддерживают Киев финансами и оружием, но и увеличивают свое военное присутствие «на земле». «Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения. В свою очередь, Москва призывает администрацию Джо Байдена трезво оценить ситуацию и не раскручивать спираль опасной эскалации. Надеемся, что в Вашингтоне нас услышат, хотя оснований для оптимизма пока нет»,— сказала госпожа Захарова.

Алексей Забродин