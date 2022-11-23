Конгресс спешит разобраться с Украиной

Американская администрация пытается как можно скорее провести через Конгресс проект бюджета на 2023 год, пока большинство там удерживают демократы. В общую сумму включен и запрос президента Джо Байдена на выделение дополнительной помощи Украине на $38 млрд. Вероятно, поправки будут приняты, и объем средств, отправленных в Киев менее чем за год, составит $100 млрд. Конгресс нового созыва, где большинство в Палате представителей перейдет к республиканцам, начнет работу только в январе, а значит, помешать этим планам они вряд ли смогут. К тому же большая часть Республиканской партии не поддерживает сокращение поддержки Украины. Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл лично обещал украинским властям не политизировать этот вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летчики загружают снаряды в самолет, который доставит боеприпасы на Украину, апрель 2022 год

Фото: Alex Brandon / AP Летчики загружают снаряды в самолет, который доставит боеприпасы на Украину, апрель 2022 год

Фото: Alex Brandon / AP

В последние дни Белый дом активизировал работу с Конгрессом по вопросу усиления финансовой помощи, оказываемой Украине. Из-за результатов промежуточных выборов, по итогам которых республиканцы взяли большинство в Палате представителей, администрация США торопится согласовать бюджетные планы на следующий год, чтобы не пришлось потом долго и мучительно искать компромиссы с оппонентами.

Демократы, до января формально сохраняющие большинство в обеих платах, серьезно настроены на то, чтобы во время так называемой сессии «хромой утки» принять ряд документов.

Ключевой из них — финальный бюджет на 2023 финансовый год, начавшийся еще 1 октября 2022-го. Будут рассматриваться недавний запрос Белого дома на дополнительные ассигнования правительства в размере почти $50 млрд (из них $38 млрд на финансирование Украины), а также Закон о национальной обороне, куда, в частности, было предложено включить пункт о возможности финансирования Украины за счет изъятых российских активов.

На ускорение процесса администрация, похоже, бросила лучшие кадры. Так, глава Пентагона Ллойд Остин, отправившийся на этой неделе в канадский Галифакс на форум по международной безопасности, даже находясь в Канаде, не упустил момент и отдельно поблагодарил американских законодателей за «неизменную поддержку Украины». При этом он призвал их побыстрее принять соответствующие поправки к бюджету. А с некоторыми сенаторами из США, также приехавшими на форум, господин Остин прямо там и встретился, видимо, чтобы решить все вопросы сразу на канадском берегу.

Ранее бюджет на 2023 финансовый год не был принят из-за противодействия республиканского меньшинства, которое воспользовалось старым, но эффективным приемом филибастера (то есть намеренного затягивания процедур) и блокировало переход к голосованию полным составом Сената. Согласно правилам, для доступа к голосованию полным составом необходимо согласие минимум 60 сенаторов, а у демократов было только 50 мандатов и 51-й голос вице-президента Камалы Харрис. Для преодоления процедурных ограничений им нужно было привлечь на свою сторону минимум девять коллег-республиканцев, которые сотрудничать не торопились.

В результате сделки между демократами и республиканцами, чтобы избежать остановки работы правительства, его финансирование было продлено лишь до 3 декабря 2022 года.

Государственные органы смогут продолжать работу пока до 16 декабря. А потолок госдолга (американское правительство финансируется в том числе и за счет внешних заимствований) был установлен на уровне $31,4 трлн, и, по подсчетам экспертов, этого предела США достигнут уже в начале 2023 года.

Все это добавляет нервозности демократам. С января провести повышение потолка долга в нижней палате они просто так уже не смогут — для республиканцев это краеугольный камень всей их повестки. Поэтому демократы изо всех сил пытаются продавить повышение в декабре, чтобы иметь возможности для заимствований на свои программы, в том числе и военные. При этом лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил журналистам, что вопрос госдолга не стоит на повестке.

Не помогает демократам и ухудшающаяся экономическая ситуация.

Запрос Джо Байдена на почти $38 млрд дополнительной помощи Украине правые общественные движения и некоторые конгрессмены-республиканцы восприняли в штыки, напомнив о росте закредитованности в США.

Так, глава правой некоммерческой организации «Комитет по ответственному федеральному бюджету» Майя Макгинеас в своем заявлении о дополнительном финансировании правительства отмечает, что «во время роста инфляции и приближения государственного долга к рекордным уровням не время увеличивать национальный кредитный портфель». По ее словам, хотя запрос президента и касается «важных внутренних и международных приоритетов, но это не означает, что надо брать взаймы, чтобы заплатить за них».

Между тем если запрос Белого дома будет одобрен, то после согласования в обеих палатах его направят по линии нескольких ведомств, а размер общей финансовой помощи Украине менее чем за год достигнет порядка $100 млрд.

Так, дополнительные средства отправятся в Пентагон: $21,7 млрд будут предназначены «для (поставок военного.— “Ъ”) оборудования для Украины, пополнения запасов Министерства обороны и для продолжения военной, разведывательной и другой оборонной поддержки». $14,5 млрд будут выделены по линии Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID). Средства также будут переданы на гуманитарную помощь и американскому Минэнерго «для поддержки ядерной безопасности» Украины.

Как и с потолком госдолга, демократы пытаются успеть провести через Конгресс дополнительную помощь Киеву до того, как в Палате представителей начнут заправлять республиканцы. Наиболее вероятный будущей спикер нижней палаты республиканец Кевин Маккарти уже заявлял, что не позволит «выписывать чеки с пустой суммой» для Украины. Он, правда, заверял, что речи о сокращении помощи не идет, но обещал максимальную подотчетность выделяемых средств.

Для утверждения документа в нижней палате демократам необходимо простое большинство — и у них пока 222 места из 435.

Единственное, что может сделать господин Маккарти,— это воспользоваться правом лидера одной из партий и выступить с продолжительной речью.

В ноябре, например, он побил рекорд, установленный спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, и с помощью этого трюка перенес голосование по одному из законопроектов на восемь с половиной часов. Такое выступление, если оно состоится, возможно, повысит господина Маккарти в глазах избирателей, но вряд ли помешает принятию этих поправок.

Впрочем, рассчитывать на тотальное сопротивление республиканцев не стоит. В мае лишь 57 из 213 представителей партии в Палате представителей проголосовали против помощи Украине.

Так что и среди них большинство выступает за дальнейшую поддержку Киева.

Другое дело, что в Сенате проект бюджета с дополнительным финансированием действительно мог бы застрять, если бы лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл воспользовался своим правом процедурно затянуть голосование. Правда, господин Макконнелл представляет как раз то крыло Республиканской партии, которое всячески выступает за поддержку Украины. Кстати, во время избирательной кампании республиканец предпочитал отмалчиваться по этому вопросу, и, по версии Politico, вовсе не из-за того, что согласен с Кевином Маккарти: он просто не хотел вносить дополнительный раскол среди однопартийцев в такой ответственный момент.

Более того, в мае господин Макконнелл лично посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Тогда он заверил, что «немногие члены Республиканской партии захотят политизировать вопрос (помощи Украине.— “Ъ”)». В любом случае провести через Конгресс подобные инициативы до перехода власти в Палате представителей к республиканцам Белому дому будет проще. С этом он и пытается сейчас успеть.

Екатерина Мур, Вашингтон